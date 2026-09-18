Quién es la esposa de Alejandro Lerner: la historia de amor con Marcela García Ibáñez

Alejandro Lerner construyó una de las carreras más reconocidas de la música argentina, pero detrás de algunas de sus últimas décadas también hay una historia personal que ocupa un lugar central: su relación con Marcela García Ibáñez. La pareja se conoció a fines de los años 90 y, después de varios años juntos, se casó en secreto en 2006.

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Ella también tiene su propia trayectoria vinculada a la música. Es cantante de jazz y había trabajado con músicos y maestros relacionados con Lerner antes de conocerlo personalmente. Con el paso de los años, la relación trascendió el ámbito privado: lo acompañó al artista en distintos proyectos y escenarios, mientras ambos construyeron una familia.

Cómo se conocieron Alejandro Lerner y Marcela García Ibáñez

El encuentro ocurrió en un gimnasio de Palermo. Según contó Lerner en una entrevista con La Nación, él reparó en Marcela y decidió acercarse, pese a que no se consideraba una persona particularmente lanzada. Ella, por entonces, estaba en pareja, por lo que el comienzo de la relación no fue inmediato.

La conexión, sin embargo, tenía algunos antecedentes llamativos. Ella ya conocía y admiraba la obra de Lerner, mientras que su madre era pianista clásica y había estudiado con el mismo profesor que el músico. Además, cantaba jazz junto a un maestro con quien Lerner también había trabajado. Esas coincidencias terminaron siendo parte de la historia que ambos recuerdan como el comienzo de su vínculo.

La relación avanzó durante los primeros años de la década de 2000. En 2006, después de varios años juntos, decidieron casarse en secreto en Estados Unidos. La ceremonia se realizó el 17 de julio de ese año, en California.

Quién es Marcela García Ibáñez, la esposa de Alejandro Lerner

Es cantante de jazz y tiene una trayectoria ligada a la música. Antes de convertirse en pareja de Lerner, ya estaba vinculada profesionalmente con ese ambiente y había trabajado junto a referentes que también formaron parte de la carrera del músico.

Su relación con Lerner también se trasladó al terreno artístico. En distintas oportunidades, García Ibáñez participó como cantante y corista en presentaciones del músico. Durante la gira por los 35 años de Todo a pulmón, por ejemplo, compartió escenario con él y fue parte de los coros del espectáculo.

Alejandro Lerner y su esposa Marcela García Ibáñez.

La pareja también comparte una mirada espiritual y filosófica sobre la vida. En aquella entrevista, ambos hablaron de su interés por el budismo, la Kabbalah y distintas corrientes vinculadas con la espiritualidad y la búsqueda interior. Ese universo de intereses forma parte de la manera en que describieron la crianza de sus hijos.

La familia que formaron Alejandro Lerner y Marcela

Después de casarse, Lerner y García Ibáñez comenzaron a concretar otro de sus proyectos personales: formar una familia. Su primera hija, Luna, nació en octubre de 2009, mientras que Thomas, su segundo hijo, nació en enero de 2015.

En entrevistas posteriores, Lerner explicó que la llegada de sus hijos modificó su manera de entender su propia vida. El músico contó que la familia pasó a ocupar un lugar central junto con su carrera y que el vínculo con su esposa le permitió proyectar una vida más allá de los escenarios.

Alejandro Lerner y su familia.

Así, la historia de Lerner y García Ibáñez quedó ligada a tres dimensiones que atravesaron su vida durante más de dos décadas: la pareja, la música y la familia. Un vínculo que nació de un encuentro casual en un gimnasio y que terminó convirtiéndose en una de las relaciones más duraderas de la vida privada del cantante.