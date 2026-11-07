Queen Celebration XP desembarca en Argentina con objetos originales y material inédito de la banda

Los fanáticos de Queen tendrán una oportunidad especial para acercarse a la historia de una de las bandas más importantes del rock internacional. El próximo 20 de marzo de 2027 llegará por primera vez a Sudamérica Queen Celebration XP, una propuesta que irá más allá de un recital convencional para recorrer el universo de Freddie Mercury y sus compañeros a través de objetos históricos, imágenes exclusivas, anécdotas y música en vivo.

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El encuentro tendrá lugar en el Teatro Vorterix, donde el público podrá participar de una experiencia multisensorial dividida en diferentes etapas. La propuesta incluye una exhibición de memorabilia original, un espectáculo musical íntimo, testimonios de personas que compartieron momentos con Queen y un cierre a puro rock con algunas de las canciones más emblemáticas del grupo.

El próximo 20 de marzo de 2027 llegará por primera vez a Sudamérica Queen Celebration XP.

Queen Celebration XP: cómo será la experiencia

La primera parte de la jornada estará dedicada a una exhibición de aproximadamente una hora, que reunirá piezas originales vinculadas con la historia de Queen y Freddie Mercury. Entre los objetos destacados habrá letras manuscritas, recuerdos de colección y elementos que hasta ahora no habían sido exhibidos públicamente.

Uno de los apartados tendrá un significado especial para el público argentino, estará dedicado a la histórica visita que Queen realizó al país en 1981. Entre las piezas anunciadas se encuentran una campera verde utilizada durante aquella gira y los palillos de Roger Taylor correspondientes al último show de la banda en Vélez, el 8 de marzo de ese año. También se exhibirá un póster del álbum Innuendo firmado por los cuatro integrantes y una letra manuscrita por Freddie Mercury de la canción Don't Stop Me Now.

Entre las piezas anunciadas se encuentran una campera verde utilizada durante aquella gira y los palillos de Roger Taylor correspondientes al último show de la banda en Vélez.

Después de la muestra llegará Bohemian Stories, un segmento musical protagonizado por Germán Tripel e Iván Petracchi. A través de piano, voz y relatos, ambos recorrerán algunas de las canciones más reconocidas de Queen, combinando interpretaciones con historias y anécdotas relacionadas con la creación y el recorrido de esas composiciones.

Rudi Dolezal, uno de los invitados especiales

Otro de los momentos destacados tendrá como protagonista a Rudi Dolezal, director de algunos de los videoclips más emblemáticos de Queen y amigo personal de Freddie Mercury.

Su participación permitirá conocer aspectos de la historia del grupo desde una perspectiva privilegiada. Dolezal compartirá recuerdos de su vínculo con la banda y presentará material audiovisual exclusivo, escenas inéditas y entrevistas junto al propio Mercury, en un recorrido detrás de cámaras por algunos de los momentos más importantes de Queen.

Letra original manuscrita por Freddie Mercury de Don't Stop Me Now.

El cierre estará a cargo de Mickey Callisto, quien se presentará junto a una banda completa para interpretar una selección de los grandes clásicos del grupo británico. Su parecido vocal con Freddie Mercury será uno de los elementos centrales de este tramo, pensado como una celebración en vivo de su legado musical.

Queen Celebration XP se realizará el 20 de marzo de 2027 en el Teatro Vorterix de Buenos Aires. Las entradas ya se encuentran disponibles a través de AllAccess, donde se puede consultar la información sobre la venta y los tickets.

Será la primera presentación de este formato en Sudamérica, con una propuesta que combina música, historia y material de colección para celebrar el legado de Freddie Mercury y Queen.