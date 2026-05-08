Qué película ver en Netflix este fin de semana del sábado 9 y domingo 10 de mayo 2026

Elizabeth Martínez protagoniza "Mi querida señorita". (Crédito de foto: Netflix)

El estreno de la película Mi querida señorita en Netflix marca un hito en la producción audiovisual española reciente. Se trata de una obra que llega precedida por una enorme expectativa tras su exitosa presentación en la Sección Oficial del Festival de Málaga. Bajo la dirección de Fernando González Molina y con un guion firmado por la escritora Alana S. Portero, la película se perfila como uno de los dramas más profundos sobre identidad y necesarios de la temporada.

"Mi querida señorita": una historia de descubrimiento y valentía

La trama nos presenta a Adela, una mujer que ha vivido toda su vida en la tranquila y conservadora Pamplona, donde siempre se ha sentido "invisible". Sin embargo, un giro inesperado, marcado por la palabra "intersexualidad", la obliga a enfrentarse a una realidad que su entorno, anclado en valores conservadores y de siglos anteriores, prefiere ignorar. Ante la posibilidad de que sus médicos, madre y padre tomen decisiones sobre su cuerpo sin su consentimiento, Adela decide tomar las riendas de su destino.

El relato sigue su transformación mientras se traslada a Madrid para aprender a vivir como Juan. En la gran ciudad, el protagonista descubre un mundo vibrante de noche, color y diversidad, donde finalmente encuentra un grupo de personas que, lejos de juzgarlo, lo acompañan en su búsqueda de identidad.

"Mi querida señorita", disponible en Netflix. (Crédito de foto: Netflix)

¿Por qué verla este fin de semana?

La película aborda con una sensibilidad interesante, temas que resuenan con fuerza en el mundo actual como la autonomía sobre el propio cuerpo: el conflicto entre las decisiones médicas familiares y el deseo personal, la intersexualidad, una realidad históricamente invisibilizada que en la película se trata con respeto y rigor, y la libertad y el amor como posibilidad de ser uno mismo a pesar de las expectativas sociales.

Mi querida señorita es una opción ideal para quienes buscan un cine emocionalmente inteligente. Con una estética cuidada que contrasta la sobriedad del norte con la explosión de libertad madrileña, la película logra que el espectador empatice profundamente con el viaje de Juan. Es una historia sobre el valor de tener que decepcionar a los demás pero nunca decepcionarse a uno mismo en cuanto a las formas de vivir, ideal para disfrutar este fin de semana y reflexionar sobre lo que significa, verdaderamente, ser libre.