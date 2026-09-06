El punk tiene nueva sangre: SUR presenta su disco debut.

Una nueva generación comienza a hacerse lugar en la escena independiente porteña. Entre esas propuestas aparece SUR, banda nacida en Boedo a comienzos de 2025 que acaba de presentar su primer disco, un álbum homónimo que condensa guitarras filosas, canciones directas y un recorrido de influencias que va del rock internacional a la tradición argentina y latinoamericana.

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El grupo está integrado por Catalina Rosa en voz y guitarra, Vicente Fernández Capello en guitarra y voz, Alicia Bermúdez en bajo y Joaquín Barrueco en batería. Aunque la formación es relativamente reciente, sus integrantes llegan al proyecto con canciones que en algunos casos tienen más de dos años de historia y que fueron tomando una nueva forma a partir del encuentro de la banda.

El resultado es un disco de espíritu punk y sonido áspero, atravesado por referencias tan diversas como Pixies, The Cure y Virus. La intención no parece estar puesta en encasillarse dentro de un único género, sino en construir una identidad propia a partir de distintas vertientes del rock y de la música popular.

Así suena SUR, la nueva promesa del punk rock local

El álbum comenzó a grabarse a principios de 2025 en Narbona Records y terminó de registrarse en julio de 2026 en Romaphonic, con el trabajo del ingeniero de sonido Pablo Toubes. La mezcla estuvo a cargo de Héctor Castillo, Matías Cugat, Walter Chacón y Álvaro Villagra, mientras que Mariano Esain realizó el mastering.

Para SUR, este primer trabajo funciona también como una fotografía de sus comienzos: un registro del proceso de encontrar un sonido, probar caminos y crecer como grupo. “Este disco representa el comienzo de nuestro recorrido. Refleja el inicio de una búsqueda en las composiciones propias y cómo fuimos creciendo a lo largo de la grabación”, explicaron sus integrantes.

SUR está integrado por Catalina Rosa en voz y guitarra, Vicente Fernández Capello en guitarra y voz, Alicia Bermúdez en bajo y Joaquín Barrueco en batería.

El cierre del álbum tiene además un invitado especial. SUR versiona “Ramón, el indio hereje”, canción de Flavio Cianciarulo y Ricardo Iorio de 1997. La interpretación cuenta con la participación de Señor Flavio en bajo, Florián en piano y Juli Gondell en percusión, mientras que la mezcla estuvo a cargo de Álvaro Villagra.

El lanzamiento llega después de un intenso recorrido por el circuito under. En poco tiempo, SUR acumuló alrededor de 70 presentaciones en vivo y pasó por escenarios de Buenos Aires, Rosario, Córdoba y Salta, entre ellos Strummer, Emergente, Gallo Rojo, Bela, Planta Alta, Casa Cultural Tita Merello, La Fábrica y Marquee Session Live. También fueron parte recientemente de la apertura del Festipez en Niceto Club.

Con su primer disco, SUR pone en circulación las canciones que marcaron sus primeros pasos y confirma una búsqueda que combina potencia, crudeza y distintas tradiciones del rock. Un debut que funciona como punto de partida para una banda que ya viene construyendo su lugar en la escena independiente.