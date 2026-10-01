El Príncipe Idiota lanzó Carisma Secreto, su nuevo disco: “La conformidad es bastante peligrosa para el arte”.

Mariano Di Cesare vuelve a ponerse al frente de El Príncipe Idiota con Carisma secreto, un disco atravesado por la búsqueda, la experimentación y una particular tensión entre lo melancólico y el humor. Después de varios años en los que su energía estuvo concentrada principalmente en Mi Amigo Invencible, el músico sintió que había llegado el momento de recuperar este proyecto y volver a salir a tocar con nuevas canciones.

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La aparición de este nuevo álbum también marca un regreso después de un período extenso sin material discográfico para el proyecto, si bien durante esos años publicó singles y EP, Di Cesare también había editado Gigante, un trabajo de seis canciones surgido durante la pandemia. Por eso, a la hora de contar sus discos, prefiere no detenerse demasiado en la numeración. “Para mí este sería el tercer disco. Pero al parecer sería el segundo para muchos”, dice entre risas.

La espera tuvo que ver, principalmente, con el lugar que ocupaba Mi Amigo Invencible en su vida artística, pero después de una extensa gira llegó un momento inevitable: “El Príncipe Idiota se tenía que tomar sí o sí su momento para poder grabar un disco, sobre todo porque estaba girando mucho ya como Príncipe Idiota”.

Había, además, una razón concreta para volver al estudio: “Doméstico cumplió 10 años y no podía seguir saliendo a tocar las mismas canciones”, explica. Y reconoce que el deseo de hacer un nuevo álbum también estuvo ligado a las ganas de volver a los escenarios.

Cómo es Carisma secreto, el nuevo disco de El Príncipe Idiota

Las canciones que forman Carisma secreto no nacieron todas al mismo tiempo. Algunas llegaron recientemente, mientras que otras Di Cesare las arrastra desde hace años. “Siempre hay canciones que vengo arrastrando incluso desde que tengo 10 años”, cuenta. Entre ellas aparece el título que le da nombre al disco, una canción particularmente antigua que incluso pudo haber terminado en otro proyecto.

Ese mecanismo de rescatar canciones viejas y descubrir otras nuevas mientras avanza un disco es algo que forma parte de su manera de trabajar. “Una vez que empieza a crecer el álbum empiezan a aparecer canciones nuevas en base a lo que está sucediendo con el material”, explica.

Mariano Di Cesare vuelve a ponerse al frente de El Príncipe Idiota con Carisma secreto, un disco atravesado por la búsqueda, la experimentación y una particular tensión entre lo melancólico y el humor.

Para Di Cesare, componer no responde a una fórmula predeterminada. “Se trata de tocar y buscar hasta que aparece. No es solo encajar desde lo sonoro, sino que también tenga cierto significado”, sostiene.

“Amo mi país”: humor, tristeza y realidad

Uno de los momentos más particulares del disco aparece en “Amo mi país”, una canción que juega con el humor y con una mirada directa sobre el contexto social. La letra puede provocar una sonrisa, pero detrás de esa risa aparece una realidad incómoda.

Para el músico, el humor ocupa un lugar central como herramienta para atravesar momentos difíciles. “Obviamente el humor para mí nos va a salvar de todo esto”, afirma. “Entonces trato de jugar en ese lugar con las cosas pesadas y tristes de este momento, pero no puedo dejar de estar afectado”.

La canción significó además recuperar una forma de escritura más directa, algo que había evitado durante mucho tiempo. “Es la primera vez en mi carrera prácticamente. Bueno, lo hacía cuando era adolescente, pero ya después me fui cuidando más los límites de las letras”, cuenta.

“Esta es la primera vez en mucho tiempo que hay una frase tan directa. Pero lo necesitaba hacer y me tenía que hacer cargo”, continúa. La composición fue especialmente trabajosa porque quería evitar los lugares comunes: “Fue una canción que me demoré mucho en escribir porque justamente caía en lugares muy comunes”.

Mariano Di Césare (El Príncipe Idiota): "El humor para mí nos va a salvar de todo esto”.

El desafío, entonces, fue sostener esa frase inicial y construir alrededor de ella una canción que no tuviera una única interpretación. “Me tenía que hacer cargo de esa frase y quería sostenerla hasta el final, pero tenía que generar los puntos de contraste necesarios para que la interpretación de la letra sea lo más abierta posible”, explica.

La construcción del universo de Carisma secreto no se limita al sonido. Para Di Cesare, las imágenes son una parte fundamental del proyecto. “No puedo dejar todo. Pienso en imágenes, todas las canciones las pienso como escenas de alguna película”, explica.

Por eso, las fotografías, el visualizer y la presentación del proyecto forman parte de una misma búsqueda estética. “No me da lo mismo”, asegura. “Y sobre todo porque me gusta hacerlo, me gusta trabajar, me gusta sufrir, dudar, buscar esa idea que no sale y laburar con equipo, con gente”.

El próximo desafío será trasladar ese universo al vivo. El músico tiene anunciada una presentación en el Teatro Xirgu para el 31 de octubre y una gira que continuará durante los meses siguientes por distintas ciudades de Argentina, además de Lima y México.

“El desafío acá es tratar de traducir la atmósfera del disco al escenario, que son dos cosas totalmente distintas, dos estados de percepción totalmente distintos”, explica. Por eso, advierte: “La música no necesariamente tiene que imitar el disco”. Para él, el verdadero desafío está justamente ahí: “El desafío está en la traducción del disco al vivo y lo estoy trabajando”.

También busca enfrentarse a una característica propia de los teatros: la solemnidad. “La solemnidad es algo con la que yo he combatido durante muchísimos discos míos”, reconoce. “Y justamente lo que trato de hacer en un teatro en el que todo parece ser solemne es que sea todo lo contrario”.

En paralelo al regreso de El Príncipe Idiota, Di Cesare continúa trabajando con Mi Amigo Invencible. La convivencia entre ambos proyectos implica una organización casi cotidiana. “No sé cómo no se me explota la cabeza, pero bueno, trato de ordenarme dentro de lo posible”, admite. “Un día para esto, un día para lo otro, cosa que no existe y soy como cualquier argentino en la actualidad que tiene más de tres trabajos a la vez”.

Lo más complejo, reconoce, no es solamente el volumen de trabajo sino el cambio de registro entre un proyecto y otro. “Trato de aprovechar ese contraste que me está dando en este momento Mi Amigo Invencible y El Príncipe Idiota. Es como un switch bastante fuerte que tengo que hacer y eso es la parte más difícil”. La solución que encontró es pensarse como intérprete de ambos mundos: “Estoy tratando de entender esos dos personajes y me lo estoy tomando como si fuera un actor de ambos”.

Y cierra con una definición que resume esa convivencia: “Yo soy simplemente un médium y simplemente soy un actor de esos dos personajes".