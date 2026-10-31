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El Primer Encuentro Nacional de Talleres de Historieta, también conocido ya en redes sociales por sus siglas ENTH, que se se llevará a cabo hoy en complejo histórico y cultural de la ciudad, además de contar con una serie de charlas en el auditorio, a lo largo de la intensa jornada se presentarán publicaciones de todos los talleres y habrá actividades en simultáneo.

Según contó Santiago Kahn, editor en el sello Maten Al Mensajero, la iniciativa surgió de la conversación “con gente que da talleres de historieta, pensando en cómo se forman los historietistas del futuro o del presente, en qué espacios había de talleres para niños, adolescentes, adultos”.

Tras compartir la idea con Grisel Pires Dos Barros, Dani Ruggeri y Pablo Vigo, se pusieron manos a la obra. En equipo, se propusieron invitar dibujantes y guionistas de historieta que dan clase actualmente, tomar conocimiento sobre cómo se habían formado ellos, compartir la experiencia y compartir lo que hacen con sus estudiantes. Puesto que, a lo largo del país, cada tallerista trabaja con distintas estrategias, para generar diferentes proyectos e incentivar las antologías, les pareció relevante generar el encuentro.

De ahí, Kahn entrevistó a “casi 30 talleristas distintos de ciudades y provincias y surgió la idea de hacer este encuentro como para seguir esta conversación en vivo”. Según nos comentó, la propuesta fue buscar un lugar público que les prestara un espacio para generar el encuentro y propiciar el cruce entre personas de diferentes edades “que se dedican a lo mismo en distintos lugares o con distintas propuestas” y así “puedan intercambiar lo que están haciendo”. Del encuentro, la idea es conseguir plasmar lo “que va a haber la presentación del primer mapa de talleres de historieta argentina”, expresó el editor.

Según nos comentó Kahn, los talleres son todos muy diferentes, porque la formación de los talleristas es muy distinta. La propuesta es que en los conversatorios en el auditorio los distintos ejes que se traten solo sean un disparador. De hecho, la idea no es que el intercambio se clausure el sábado, sino que sea tan solo la punta del iceberg de muchos más encuentros. El anhelo del equipo organizador, “es que incluso el encuentro pueda ser itinerante y que el año que viene se pueda armar uno en Rosario, Córdoba, Mar del Plata, o en otro lugar y que, cada cierto tiempo, se puedan generar estos encuentros y cruces y que se conozca la gente que está aprendiendo y la gente que está enseñando para intercambiar sus experiencias”, compartió el editor.

Cronograma Completo

-13:30 hs: Apertura + Presentación de Primer Mapa de Talleres de Historietas

-14.00 hs Mesa 1: ¿Qué se enseña en los talleres de historieta para infancias? Participan: Camila Rapetti, Muriel Frega, Javier Rovella, Andrés Lozano. Coordina: Grisel Pires dos Barros

-Presentación Tanda 1: publicaciones de publicaciones de talleres infantiles (Fantastic Taller, Silencio en la Costa, Atinarte, Gato con milanesa).

-15.00 hs: Mesa 2: El guión en los talleres de Dibujo de Historieta. Participan: Manu Loza - Nahuel Amaya - Kundo Krunch - Pablo Ontivero. Coordina: Pablo Vigo

Presentación Tanda 2: publicaciones de talleres de historieta.

-16:00 hs: El dibujo en los talleres de Guión de Historieta. Sanchez Kutika - Maitía - Agrimbau - Santiago Verón - Jonathan Weis. Coordina: Daniela Ruggeri

Presentación Tanda 3: publicaciones de talleres de historieta.

-17:00 hs: El taller Clínica de Obra: enseñar / editar. Nico Brondo, Paula Andrade, Pedro Mancini, Pablo Vigo, Seba Cantero. Coordina: Santiago Kahn

Presentación Tanda 4: publicaciones de talleres de historieta.

Atención gente interesada: No se suspende por lluvia.







Los talleres son todos muy distintos, la formación de los talleristas es muy distinta y por eso también era interesante que lo que se va a dar el fin de semana en las conversaciones, en el conversatorio, digamos, en el auditorio, tiene que ver con distintos ejes para disparar esta conversación, pero la idea es que no se clausura el sábado, sino que el sábado empieza un poco esa conversación y ojalá sea el primero de muchos encuentros. Mi sueño particular, lo digo a título personal, ojalá que Dani y Grisel y Pablo estén de acuerdo, es que incluso el encuentro pueda ser itinerante y que el año que viene se pueda armar uno en Rosario o en Córdoba o en otro lugar o en Mar del Plata, y que cada X tiempo, no sé si todos los años, pero todas las veces que se pueda, generar estos encuentros y cruces y que se conozca la gente que está aprendiendo y la gente que está enseñando y puedan intercambiar sus experiencias.