Presentación de Sangre Vampire, el nuevo comic de Jules Mamone.

Sangre Vampire, la nueva novela gráfica de la artista integral Jules Mamone, conocida también en Instagram como Femimutancia, se presentará el viernes 21 a las 18:30 horas en Galería Hormiga (Rodríguez Peña 754, CABA). La presentación, contará con la moderación de la divulgadora Melisa Sabaris, conocida por su conducción en Charlas Mutantes y su participación en La Historieta Rebelde y en Comiqueando.

Tal como nos anticipó Sabaris, además de conversar sobre el libro la idea también es hablar sobre la obra de la artista en general. “Va a haber un espacio para que la gente que pueda hacerle preguntas a Jules”, señaló y continuó: “En la Galería van a poder comprar el libro y llevarte un ejemplar formado por ella”. Según nos comentó, luego de la presentación formal, va a haber un brindis para compartir y celebrar la salida del libro.

La historieta salió oficialmente a la venta en durante el festival Crack Bang Boom (CBB), donde se pudieron conseguir ejemplares en el stand del sello. Desde esta semana, ya se encuentra disponible para la compra en comiquerías y librerías.

El libro que forma parte del catálogo de la editorial Triskelion a cargo de Emiliano Sevilla, ya tuvo una breve presentación durante el evento de la CBB de la mano de Mamone, quien comentó a grandes rasgos solo algunos aspectos de su trabajo y sobre cómo fue el proceso. La presentación que se viene este viernes dará la oportunidad a fans y a lectores de conocer más profundamente sobre la obra.

Publicado de manera digital en formato de capítulos en la plataforma Webcomic Mutante, Triskelion ahora nos trae la obra integral en formato novela gráfica, con páginas agregadas para dar continuidad y contexto a la historia. En total, ahora el libro cuenta con un total de 160 en formato 17 cm por 24 cm. Como un plus, el libro cuenta con un prólogo escrito por el historietista y diseñador gráfico Patricio Oliver.

¿De qué trata Sangre Vampire?

Sangre Vampire es la historia de tres vampires de orígenes y concepciones del mundo muy diferentes: Ishtar, Fantasía y Nube, todas unidas por un lazo indestructible, aunque repleto de conflictos.

A lo largo de las páginas, la narración fantástica se fusionará con un mundo claramente queer en el que, aunque la amistad, el amor y la esperanza se volverán centrales también lo será el odio y la discriminación. En el camino, la sangre no se comportará de igual manera, por lo que a cada una las volverá un ser único, complejo e irrepetible que entablará una relación diversa con los seres humanos.

Sangre, legados, cambios, transformaciones; todo, en un caos maravilloso situado en múltiples tiempos y espacios, en el que cada historia buscará empatizar con cada singularidad lectora a través de trazos delicados y detallados y de gestualidades y una corporalidades únicas y singulares.

Con sus vampires, Mamone nos arrimará al borde del abismo: ¿hacia dónde nos llevará el clímax de esta historia?

Para quienes disfrutan tanto del género vampírico como de las historias atravesadas por todo tipo de diversidades, del drama e inclusive de los conflictos interpersonales, Sangre Vampire es una obra imprescindible. ¡No te pierdas Sangre Vampire, Jules Mamone volvió con todo!