Presentación de la nueva edición de "Gilgamesh, el inmortal", en la Biblioteca Nacional

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Con Gilgamesh, el inmortal volumen No. 1, del guionista Robin Wood y el dibujante Lucho Olivera, se da comienzo a lo que será la Colección Robin Wood, del sello Bastión Comix y Ovni Press. Se trata de una propuesta dedicada a recuperar la obra del guionista para poner nuevamente al alcance de los lectores la obra de uno de los grandes maestros de la historieta argentina.

Durante el encuentro, se conversará sobre Gilgamesh, así como del trabajo detrás de la nueva edición en particular, del proyecto de la Colección Robin Wood y de los otros títulos que formarán parte de esta.

La charla, está a cargo del coordinador de la colección, Luciano Saracino, y también se contará con la presencia de Daniel Müller, editor de Bastión Comix y de Martín Casanova, editor en jefe de Ovni Press. Durante el evento también se harán presentes diferentes personalidades de la historieta local con el propósito de conversar con el público presente y responder preguntas de los medios que sean parte de esta presentación inolvidable. “Vamos a contar algunas historias alrededor del libro, todo lo que se viene y más que nada vamos a encontrarnos para festejar, porque va a ser un hermoso motivo de festejo”, señaló Luciano Saracino.

Según nos comentó Saracino, con la colección, “la idea es volver a publicar la obra de Robin Hood aquí en Argentina, que hace mucho que no se publica”. Si bien se editan libros del guionista de manera aislada en varias editoriales, la propuesta de Bastión y Ovni, la propuesta “es recuperar los grandes personajes, las series longevas, las que duraron en el tiempo”. Aunque el inicio es Gilgamesh, también se publicará Dago, Nippur de Lagash y Savarese. Tal como expresó Saracino: “La idea es completar la colección lo máximo posible”.

Tener una colección completa de Robin Wood será un lujo, no solo para los lectores más empedernidos, sino para el noveno arte argentino. Según nos compartió Saracino, cuando alguien “va a cualquier librería y pregunta si tienen Rayuela, Martín Fierro, Mafalda, El Eternauta, le van a traer libros” pero “si uno va a una librería y pregunta por Nippur de Lagash, no hay ninguno”. Al respecto, “la idea es recuperar justamente una obra válida que tiene derecho por sí misma de estar en todas las librerías: obra muy querida durante muchísimo tiempo y que hoy en día no puede conseguirse. Eso también es hacer política cultural”, señaló el coordinador.

Para Saracino, Wood es uno de los tres guionistas fundamentales de la historieta argentina, junto con Oesterheld y Carlos Trillo, con quienes constituye “la santa trinidad” en historieta nacional. “Volver a leer a Robin Wood es volver a encontrarse con Robin Wood. Uno cuando lee vence el olvido, la muerte; y las historias de Robin Wood son tremendamente actuales”, nos comentó. Es por eso por lo que la propuesta de la presentación “es poder juntar al público que leía al Wood en la editorial Columba y al público actual que no vivió esa experiencia”, pero que sin dudas tiene ganas de poder tenerla.

En cuanto a la oportunidad de coordinar la colección y editar, como guionista, Saracino admite que nunca se lo esperó y que le resultó toda una sorpresa: “Me encontré de golpe dirigiendo mi colección soñada. No se me ocurre una más cercana a mi corazón que la de Wood. Estar editándola es un honor que me voy a llevar a la tumba”, dijo Saracino y continuó: “Fue un laburo enorme, porque hubo que rastrear originales que no estaban, hubo que buscar, pedir, volver a escanear, mejorar, corregir toda la obra, prologar, investigar. Hubo un montón de laburo y un montón de gente que estuvo trabajando en todo esto. Mucho amor y muchísimo trabajo”. Según nos contó, Luciano considera que armó su carrera autoral “a la sombra de la de Wood con todo orgullo”, puesto que es su “padre literario” y el primer autor que leyó. Tuvo el placer de conocerlo y entablar un vínculo con él y considera que fue “un tipazo”.

Puesto que se trata del nacimiento de una colección muy esperada por varias generaciones de lectores y amantes de la historieta, el evento será una verdadera celebración. Por ese motivo, al finalizar la charla tendrá lugar un brindis junto a todos los presentes para festejar lo que se viene para el futuro. “Va a haber un vinito, algo para comer, gaseosas y por supuesto muchos abrazos, porque la gente quiere encontrarse con ese amigo que tuvo en algún momento cuando era lector de este tipo de historietas”, expresó Saracino.

Como la entrada es libre y gratuita, se recomienda especialmente llegar con puntualidad, ya que la capacidad de la sala es limitada.