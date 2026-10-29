Presentación de Cayetano, la novela gráfica del primer asesino serial de Argentina.

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“Cayetano. Edición Extendida”, con guión de Luciano Saracino y dibujos de Nicolás Brondo ya se puede conseguir en comiquerías y librerías hace algunos meses. Se trata de la edición definitiva de la novela gráfica, porque incorpora páginas extras que hasta el momento solo se habían publicado en Francia. Gracias a la renovada co-edición de los sellos de Comic.ar y de Rey Esteban, tenemos la oportunidad de disfrutar de esta versión por primera vez en castellano.

La versión inédita hasta ahora en nuestro país tiene su presentación hoy y con El Destape Web tuvimos la oportunidad de conversar con Ariel, uno de sus editores, de Rey Esteban Ediciones.

Pero antes, ¿de qué se trata Cayetano?

En las primeras viñetas, vemos a un niño solo sentado en el cordón de la vereda. Otro niño mayor se hace presente y le ofrece caramelos. De ahí, todo se tuerce cuando tiempo después el cadáver del niño pequeño es encontrado en circunstancias que sugieren que se trata de un homicidio.

Desde las primeras páginas, Cayetano propone un relato visual muy oscuro y con alto grado de dramatismo, que, sin dudas, para quienes vivimos en Argentina, nos puede recordar a una figura siniestra muy reconocida y, definitivamente, todo un ícono del horror y del espanto. Si, se trata de la novela gráfica del famoso ‘Petiso Orejudo”, el primer asesino en serie de nuestro país.

Si bien la novela gráfica aborda sucesos muy trágicos y espeluznantes de la primera década del siglo pasado en barrios de Buenos Aires, Saracino y Brondo nos traen una perspectiva humana e inédita. Lejos de justificar los macabros infanticidios y los terribles incendios llevados a cabo por Santos Godino, el relato nos ubica en el contexto de marginalidad y abandono institucional sistemático en el que vivió el joven criminal, así como la violencia familiar extrema en la creció. Al respecto, ya de por sí el título mismo de la obra dice mucho de sí misma: Cayetano, el nombre de pila del “petiso”.

Cayetano nos lleva a recorrer las calles de los barrios porteños de Parque Patricios y Almagro de principios del siglo xx, para sumergirnos en la oscuridad de Godino y su familia mientras un periodista, Enrique Vaccari va tras las pistas de crímenes absolutamente aberrantes.

La dinámica que suscita el guion de Saracino se fusiona muy armónicamente con los dibujos y personajes de Brondo, con una línea algo dura y rota, pero al mismo tiempo precisa y suficientemente flexible cuando la escena lo precisa. Se trata de un trabajo en completo blanco y negro con sombras escalofriantes y personajes cuyas miradas resultan totalmente perturbadoras.







Según nos comentó Ariel, en su momento, la versión extendida fue una sugerencia de los editores del sello francés ILatina, para llegar a un público más universal. Según el editor, “no es una corrección o el agregado de páginas antes desestimadas” sino una versión que “transforma a Cayetano en una nueva historia, más contundente y completa, que justifica un nuevo acercamiento de quienes ya leyeron la anterior”. Tal como señalo el editor, de ahí que luego de que se agotara la primera edición de Comic.ar, publicar esta versión era completamente necesario.

Cayetano es la obra que inaugura Rey Esteban Ediciones, tras la convocatoria de Tomás Coggiola de Comic.ar, quien por conocer su interés en la edición, convocó a Ariel para coeditar el libro.

Ariel comentó para El Destape Web, que, para el evento de hoy, además de contar la presencia de Saracino y Brondo, también participará Jorge Consiglio, quien moderará la charla. Asimismo, habrá un segmento musical a cardo de Esteban Jusid tocará algunos tangos. Para quienes asistan, habrá una copita de vino y, para interés del público, el centro cultural cuenta con bufé.

Durante la presentación, se podrán conseguir ejemplares de Cayetano y habrá tiempo para quienes quieran llevarse los libros firmados por sus autores.

Ariel de Rey Esteban, antes solo una comiquería, señaló se anhelo continuar en el rubro de la edición “para darle más visibilidad a la historieta nacional, principalmente de artistas emergentes”. Según nos comentó, se viene más del nuevo sello; de hecho, se viene una nueva colaboración con Comic.ar que ya se encuentra en imprenta. Se trata de una “nueva aventura de Dugong & Manatí, los sirénidos personajes creados por Quique Alcatena”, un comic anteriormente publicado en la web de Croma Comics.

Asimismo, parece que se vienen dos proyectos largos de Rey Esteban Ediciones como sello en solitario: “la reescritura del comic "La fábrica del Tiempo" que se autoeditó Gravis hace unos 5 años” y “una investigación muy larga que estamos haciendo con dos personas más para armar una antología”. Hay un tercer proyecto en marcha, “la idea es acompañar desde la editorial el proceso creativo de una historieta autobiográfica”, concluyó el editor.