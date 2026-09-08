La cuenta regresiva para la 78.ª entrega de los Primetime Emmy Awards ya comenzó. Mientras las producciones más aclamadas de la pantalla chica se preparan para la gran noche de la televisión global, las tendencias dentro de la industria se reflejan en las plataformas de pronósticos y entretenimiento. De acuerdo con los últimos datos de Betsson, los favoritos en las categorías estelares parecen tener un camino marcado, aunque no faltan sorpresas ni disputas ajustadas.

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En el terreno de la "Mejor Serie Dramática", la producción médica The Pitt, la que recuerda a la aclamada serie ER Emergencias, llega como la rival a vencer con una cuota de 1.10, posicionándose como la máxima candidata a coronarse en la categoría más destacada. Por detrás se ubican la distópica Pluribus (8.00) y la esperada precuela de Game of Thrones, A Knight of the Seven Kingdoms (12.00); mientras que títulos consolidados como Slow Horses y Your Friends and Neighbours cotizan en 21.00, perfilándose como posibles batacazos.

Premios Emmy 2026: los grandes favoritos y las posibles sorpresas de la televisión.

En las actuaciones dramáticas, los pronósticos muestran tendencias de amplio favoritismo. Noah Wyle, por su aclamado rol protagónico en The Pitt, encabeza la terna a "Mejor Actor Principal de Drama" con una cuota récord de 1.02, dejando considerablemente relegados a actores de la talla de Gary Oldman (Slow Horses, 11.00), Sterling K. Brown (Paradise, 16.00) y Mark Ruffalo (Task, 21.00). Por el lado femenino, la categoría a "Mejor Actriz de Drama" muestra a Rhea Seehorn (Pluribus) liderando las preferencias con 1.10, aventajando a superestrellas consolidadas como Zendaya (Euphoria, 7.00) y Keri Russell (The Diplomat, 9.00).

El Rey de la comedia

La categoría de "Comedia" promete ofrecer emociones intensas. En la definición a "Mejor Serie de Comedia", la gran revelación es Widow’s Bay, que se consagra como la máxima favorita pagando 1.25. En segundo lugar aparece la multipremiada Hacks (4.00), mientras que ficciones consagradas en ediciones anteriores como The Bear y Abbott Elementary han quedado rezagadas en las cotizaciones, alcanzando cuotas de 25.00, lo que representaría un gran éxito para quienes consideren que tienen chances de quedarse con el premio.

A nivel individual en comedia, hay dos nombres que acaparan casi con unanimidad la atención de las casas de apuestas: Jean Smart (Hacks) en la categoría de Mejor Actriz de Comedia y Matthew Rhys (Widow’s Bay) en Mejor Actor de Comedia (ex The Americans). Ambos comparten la contundente cuota de 1.02, marcando una distancia considerable frente a figuras como Elle Fanning (11.00), Lisa Kudrow (15.00), ex Friends, y Martin Short (Only Murders in the Building, 8.00).

Bad Bunny, el gran ganador de la previa

El fin de semana del 5 y 6 de septiembre, los Premios Emmy 2026 entregaron los primeros galardones técnicos y artísticos, antes conocidos como Creative Arts Emmy, donde el artista puertorriqueño Bad Bunny ganó las siete categorías en las que estaba nominado por su presentación del medio tiempo del Super Bowl LX del verano pasado.

La producción ganó el premio a Mejor Especial de Variedades en Vivo, convirtiéndose en apenas el segundo espectáculo de medio tiempo del Super Bowl en obtener el principal reconocimiento de la categoría. El primero había sido la presentación de 2022, protagonizada por Dr. Dre, Snoop Dogg, Mary J. Blige, Eminem, Kendrick Lamar y 50 Cent.

Los Emmy Awards son importantes porque celebran la excelencia audiovisual, pero también porque generan una enorme conversación cultural y pasional entre los amantes de las series en Argentina. Las cuotas de Betsson permiten tomarle el pulso en tiempo real al sentimiento de la industria y ver cómo el público analiza cada detalle antes de la gran ceremonia. Las cuotas para la 78.ª edición de los premios permanecerán abiertas hasta el próximo 14 de septiembre.