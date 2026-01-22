Vuelve He-Man: tráiler, fecha de estreno y todo sobre su nueva película

He-Man está de regreso con una película que estrenará el 5 de junio del 2026. Se trata de Amos del universo, una producción a cargo de la MGM y Mattel, compañía que busca llevar adelante una serie de películas basadas en sus personajes, como ya lo hizo con Barbie en el 2023.
De esta manera, el mítico personaje llegará a la gran pantalla con una película de superhéroes, bajo la dirección de Travis Knight. Por otro lado, quien dará vida a He-Man será el actor Nicholas Galitzine, quien es conocido por sus actuaciones en las películas High Strung (2016), Handsome Devil (2016), Cenicienta (2021), Corazones malheridos (2022), Bottoms (2023) y Rojo, blanco y sangre azul (2023).
De qué tratará la película de He-Man, Amos del universo
Amos del universo, la película que trae de regreso a He-Man viaja a los orígenes de este personaje. Adam Glenn, de 10 años, se estrella en el planeta Tierra, el hogar de su madre, lo que lo separa de la Espada de Poder de Grayskull de su antepasado. Dos décadas después, recupera su espada y asume el manto de He-Man mientras lucha por su planeta natal, Eternia, contra las fuerzas malvadas de Skeletor.
Reparto de Amos del universo: quiénes actúan en la película de He-Man
Además de Nicholas Galitzine en el papel de He-Man, Amos del universo contará con un reparto a la altura de la acción. Sus fichajes más importantes son Jared Leto en el rol de Skeletor y Camila Mendes como Teela. A continuación, uno por uno, quiénes actuarán en la película y qué personajes interpretarán:
MÁS INFO
- Nicholas Galitzine como el príncipe Adam Glenn / He-Man, descendiente del rey D'Vann Grayskull.
- Camila Mendes como Teela, capitana de la Guardia, hija adoptiva de Man-At-Arms y sargento de He-Man.
- Jared Leto como Keldor / Skeletor, líder de los Guerreros Malvados y medio hermano de Randor.
- Alison Brie como la profesora Evelyn Powers / Evil-Lyn, hechicera cobarde y teniente de Skeletor que se hace pasar por profesora en la universidad de Adam.
- Idris Elba como Duncan / Man-At-Arms, inventor, teniente de He-Man y padre adoptivo de Teela.
- Sam C. Wilson como Kronis / Trap Jaw, experto en armas cyborg de Gar.
- Hafþór Júlíus Björnsson como el hombre cabra.
- Kojo Attah como Tri-Klops, cazarrecompensas y espadachín.
- Morena Baccarin como la hechicera del castillo Grayskull y la madre biológica de Teela.
- Jóhannes Haukur Jóhannesson como Malcolm / Fisto, el hermano menor de Duncan y tío adoptivo de Teela.
- Sasheer Zamata como Suzie, la mejor amiga de Adam.
- James Purefoy como el Rey Randor, cogobernante de Eternia, esposo de Marlena y padre de Adam.
- Charlotte Riley como la Reina Marlena Glenn, ex astronauta de la Tierra, cogobernante de Eternia, esposa de Randor y madre de Adam.
- Jon Xue Zhang como Ram-Man.