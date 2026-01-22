Vuelve He-Man: tráiler, fecha de estreno y todo sobre su nueva película.

He-Man está de regreso con una película que estrenará el 5 de junio del 2026. Se trata de Amos del universo, una producción a cargo de la MGM y Mattel, compañía que busca llevar adelante una serie de películas basadas en sus personajes, como ya lo hizo con Barbie en el 2023.

De esta manera, el mítico personaje llegará a la gran pantalla con una película de superhéroes, bajo la dirección de Travis Knight. Por otro lado, quien dará vida a He-Man será el actor Nicholas Galitzine, quien es conocido por sus actuaciones en las películas High Strung (2016), Handsome Devil (2016), Cenicienta (2021), Corazones malheridos (2022), Bottoms (2023) y Rojo, blanco y sangre azul (2023).

De qué tratará la película de He-Man, Amos del universo

Amos del universo, la película que trae de regreso a He-Man viaja a los orígenes de este personaje. Adam Glenn, de 10 años, se estrella en el planeta Tierra, el hogar de su madre, lo que lo separa de la Espada de Poder de Grayskull de su antepasado. Dos décadas después, recupera su espada y asume el manto de He-Man mientras lucha por su planeta natal, Eternia, contra las fuerzas malvadas de Skeletor.

Amos del universo es la nueva película live-action de He-Man.

Reparto de Amos del universo: quiénes actúan en la película de He-Man

Además de Nicholas Galitzine en el papel de He-Man, Amos del universo contará con un reparto a la altura de la acción. Sus fichajes más importantes son Jared Leto en el rol de Skeletor y Camila Mendes como Teela. A continuación, uno por uno, quiénes actuarán en la película y qué personajes interpretarán:

Amos del universo se estrena el 5 de junio de 2026.