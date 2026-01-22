Shrek 5: fecha de cuándo se estrena la película

"Shrek 5" posterga su estreno en cines para 2027.

Después de más de una década desde Shrek para siempre (2010), el mundo de Muy Muy Lejano volverá a abrir sus puertas con Shrek 5, la quinta película de la franquicia animada que cambió para siempre el cine infantil y familiar. Aunque DreamWorks Animation ha mantenido bajo llave gran parte de la historia, lo poco que se sabe sugiere que esta nueva aventura explorará la vida de Shrek y Fiona como padres, enfrentados a desafíos que combinan el humor irreverente clásico con nuevas dinámicas familiares. En la película se presentarán elementos novedosos, como la introducción de su hija Felicia, que amplía el universo de la saga clásica.

Shrek y Burro vuelven a la acción.

¿Cuándo y dónde se estrena "Shrek 5"?

El regreso del ogro más querido del cine tendrá que esperar un poco más de lo que muchos fanáticos pensaban. Originalmente anunciada para julio de 2026 y luego para diciembre de ese mismo año, Universal Pictures y DreamWorks Animation confirmaron que Shrek 5 ahora llegará a los cines el 30 de junio de 2027. Esta nueva fecha se eligió para evitar la competencia en la temporada de fin de año con otras grandes producciones animadas y de superhéroes.

La película tendrá un estreno exclusivo en salas de cine, por la tradición de las entregas anteriores, antes de eventualmente pasar a plataformas de streaming.

El regreso de los personajes clásicos y novedades

Uno de los grandes atractivos de Shrek 5 es el regreso de gran parte del elenco original en su versión en español. Alfonso Obregón en la voz de Shrek, Eugenio Derbez como el inseparable Burro y Dulce Guerrero en el papel de Fiona, quienes aún deben confirmar que sí participarán en la producción. En la versión en inglés participarán Mike Myers, Eddy Murphy y Cameron Diaz, a quienes se suma Zendaya, quien dará voz a la hija mayor de Shrek y Fiona, Felicia, marcando una nueva generación dentro de la familia ogro. Por ahora se desconoce quién doblará al español al personaje de Felicia.

Uno de los aspectos más esperados es saber cómo la historia explorará la vida familiar de Shrek y sus amigos más allá del “felices para siempre”. Aunque los detalles de la trama final todavía no se han revelado oficialmente, los avances y filtraciones sugieren una mezcla de comedia, reflexiones sobre la paternidad y quizá alguna vuelta de tuerca creativa que mantenga el espíritu irreverente que hizo famosa a la franquicia.

Shrek 5 promete revivir la magia del “ogro verde” con una nueva historia que conecta con viejos fanáticos y nuevas audiencias por igual.