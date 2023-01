Furor por la escena de El gato con botas que ilusiona a los fans y anticipa Shrek 5

La escena post créditos dela película El gato con botas: El último deseo podría haber develado el futuro del personaje animado y la vuelta del ogro Shrek.

El éxito de El gato con botas: El último deseo, película que sigue las aventuras del felino por el Bosque Negro para recuperar sus vidas perdidas, se tradujo en un inesperado colapso de Twitter ante la viralización de la escena post créditos, la cual marcaría el futuro de la saga y...¿la llegada de Shrek 5?

La secuela del gato con botas, nuevamente en la voz de Antonio Banderas, cuenta con una curiosa escena en la que el héroe del filme emprende un viaje en barco junto a Kitty Patitas Suaves (Salma Hayek) y "Perro" (Harvey Guillén) y proclama la siguiente oración, que despertó la ilusión de los fans: "Iremos en busca de nuevas aventuras. Y a ver a nuevos amigos". En ese momento el plano gira y los espectadores pueden divisar la fachada de Far Far Away, el hogar de Shrek, Burro y la princesa Fiona.

El furor de los seguidores de las aventuras del ogro más popular del cine se acrecentó en las redes sociales y fueron muchos quienes reflotaron el ansiado deseo de ver Shrek 5. En 2014, el estudio confirmó que habría una quinta película de la franquicia y dos años después Eddie Murphy, quien presta su voz a Burro en la versión original, aseguró en una entrevista a Collider haber leído el guion y que este era "muy bueno". Aunque en ningún momento se anunció una fecha de estreno, las estimaciones iniciales señalaban el 2019 o el 2020 como posibles años en los que la película podría llegar a los cines.

En la tercera semana de enero de 2023 la secuela de El gato con botas logró desplazar a Avatar 2 y convertirse en la película con más tickets vendidos de la semana. La cinta animada logró imponerse en el país al vender 221.114 tickets contra las 217.796 entradas de su competidora.