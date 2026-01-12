Dónde ver Lo Imposible: la película basada en el tsunami del 2014 en Tailandia

El filme estrenado en 2012, narra el drama vivido por una familia española que estaba de vacaciones en un hotel de Tailandia cuando el terremoto en el Océano Índico desató una serie de tsunamis que arrasaron con 14 países.

Lo imposible, la película que retrata el terrible tsunami del 26 de diciembre de 2004, no está disponible en el catálogo de Netflix en Argentina, pero sí puede verse en otras plataformas de streaming: Apple TV., Curiosity Stream y Claro video.

El filme estrenado en 2012, narra el drama vivido por una familia española que estaba de vacaciones en un hotel de Tailandia cuando el terremoto en el Océano Índico desató una serie de tsunamis que arrasaron con 14 países, causando más de 250 mil víctimas fatales. La historia se centra en María Belón, interpretada por Naomi Watts, y su hijo mayor, encarnado por Tom Holland, quienes son arrastrados por olas gigantescas mientras luchan por sobrevivir.

Por otra parte, el padre, Henry Bennett (Ewan McGregor), se refugió con sus otros dos hijos en una habitación del hotel, enfrentando la incertidumbre y la desesperación. La película muestra cómo María y su hijo, lastimados y en estado crítico, intentaron reunirse con el resto de la familia en medio de un escenario caótico lleno de muertos, heridos y médicos desbordados.

Dirigida por Juan Antonio Bayona, la película se convirtió en la española más taquillera de la historia. La producción fue extensa, filmándose en más de veinte localidades de Tailandia y en estudios de Alicante, donde se recrearon las escenas del tsunami con gran realismo.

La historia real que inspiró Lo Imposible

Esta historia real llegó a las pantallas gracias a que María Belón contó su experiencia en un programa radial de Cadena Ser, donde la productora Belén Atienza la contactó para llevarla al cine. La propia Belón se involucró profundamente en el proyecto, coescribiendo el guion y colaborando con los actores para que comprendieran el impacto emocional de los hechos.

El impacto de la tragedia cambió para siempre a la familia Belón. En una entrevista que dio 10 años después a un medio español, María contó cómo sus hijos enfrentaron las secuelas. Lucas, el mayor, que acompañó a su madre durante toda la odisea, decidió estudiar medicina para evitar situaciones como las que vivieron y hoy trabaja en una unidad de cuidados intensivos en Londres.

Tomás, el hijo del medio, obtuvo un título en Ciencia, Tecnología y Relaciones Internacionales en la Universidad de Georgetown, Estados Unidos, y gracias a becas y su rendimiento académico pudo estudiar en distintas universidades alrededor del mundo.