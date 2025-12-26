La Odisea: fecha de cuándo se estrena la película de Christopher Nolan y video del tráiler

"La Odisea" estrena en cines el 16 de julio de 2026.

La Odisea es la ambiciosa nueva película del cineasta británico Christopher Nolan, basada en el legendario poema épico griego de Homero. La historia sigue al rey Odiseo, interpretado por Matt Damon, en su largo y peligroso viaje de regreso a su hogar en Ítaca después de la Guerra de Troya, enfrentándose a criaturas míticas, dioses y pruebas que pondrán a prueba su ingenio y resistencia. La historia también muestra la lucha de su esposa, Penélope (Anne Hathaway), por mantener su reino y familia intactos mientras él está ausente.

La película, producida por Universal Pictures y la propia productora de Nolan, Syncopy Inc., se estrenará en América Latina el 16 de julio de 2026 (un día antes de su estreno en Estados Unidos el 17 de julio), con formatos especiales como IMAX 70 mm y otras pantallas de gran formato, marcando uno de los lanzamientos más esperados del próximo verano cinematográfico.

Elenco y producción de "La Odisea"

El elenco reúne a un plantel de estrellas internacionales. Junto a Matt Damon y Anne Hathaway actua Tom Holland da vida a Telemaco, el hijo de Odiseo, quien crece sin saber si su padre vivirá o morirá durante su largo periplo. Completan el elenco nombres como Zendaya, Robert Pattinson, Lupita Nyong’o y Charlize Theron, entre otros, en papeles que abarcan personajes míticos y figuras clave del viaje.

La producción fue rodada entre 2024 y 2025 con un presupuesto estimado en 250 millones de dólares, convirtiéndose en uno de los proyectos más costosos y técnicamente ambiciosos de Nolan, además de ser su primera película rodado íntegramente en cine IMAX de gran formato.

Matt Damon protagoniza "La Odisea".

El futuro de "La Odisea"

La expectativa entre la industria cinematográfica y el público es enorme. Tras el éxito crítico y comercial de Oppenheimer (2023), que arrasó en premios y se consolidó como uno de los grandes filmes de la década, los expertos señalan que La Odisea podría convertirse en un nuevo hito para Nolan, tanto por su escala visual como por su narrativa épica. Muchos analistas anticipan que la película será una fuerte contendiente en premiaciones importantes, como los Oscars y los galardones técnicos, gracias a su diseño de producción, efectos visuales y actuaciones estelares.

Con la preventa de entradas para funciones IMAX ya agotadas y un primer tráiler que ha encendido la imaginación de los fans, La Odisea se perfila como uno de los eventos cinematográficos más esperados de 2026, con una posibilidad más de definir nuevamente cómo se adapta la mitología clásica en la gran pantalla.