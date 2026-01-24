Adrián Suar y Florencia Bertotti hacen una dupla explosiva en la película de Netflix ideal para ver el fin de semana.

Cualquiera podría pensar qué puede salir mal en una dupla cómica entre Adrián Suar y Florencia Bertotti, y la respuesta es: nada. Claro ejemplo es Igualita a mí, una película que Netflix tiene en su catálogo pero no por mucho más tiempo, ya que la retirará en el próximo mes de febrero.

Perfecta para ver durante el fin de semana, esta película de tan solo 1 hora y 50 minutos de duración promete risas y alguna que otra lágrima, con una premisa simple pero que no falla: la familia.

De qué trata Igualita a mí: la película con Adrián Suar y Florencia Bertotti

Igualita a mí cuenta la historia de Fredy (Adrián Suar), un hombre de 41 años que lleva una vida despreocupada y nocturna. Soltero, sin hijos y sin un trabajo fijo, encarna el arquetipo del playboy porteño: seductor empedernido, acostumbrado a relacionarse con mujeres mucho más jóvenes y sin intenciones de comprometerse con nada ni con nadie. Su rutina gira en torno a la diversión, la improvisación y la ausencia total de responsabilidades.

Todo cambia de manera abrupta cuando conoce a Aylín (Florencia Bertotti), a quien en un primer momento cree una conquista más. Sin embargo, la sorpresa es total cuando descubre que Aylín es su hija y que, además, está embarazada, lo que lo convierte de golpe en abuelo. Este inesperado giro obliga a Fredy a replantearse su forma de vivir y enfrentar una madurez que nunca había considerado, iniciando un proceso de transformación personal tan caótico como emotivo.

Reparto de Igualita a mí: quiénes actúan en la película argentina

Igualita a mí es una película con un reparto de actores y actrices argentinos muy reconocidos, partiendo por Adrián Suar y Florencia Bertotti. Quienes dan vida a los personajes de esta historia son los siguientes artistas:

Adrián Suar como Freddy

como Freddy Marco Gianoli como Freddy a los 17 años

como Freddy a los 17 años Florencia Bertotti como Aylín

como Aylín Claudia Fontán como Elena

como Elena Juan Carlos Galván como Tony

como Tony Gabriel Chame Buendía como Roque

como Roque Ana María Castel como Dora

como Dora Andrea Goldberg como Deborah

como Deborah Laurita Fernández como ella misma

como ella misma Florencia Miller como Mariana

como Mariana Iván Moschner como el médico

Ideal para ver el fin de semana, Igualita a mí es de esas historias que hacen que quienes estén del otro lado de la pantalla disfruten de un buen momento, con risas y, por qué no, el acompañamiento de rica comida.