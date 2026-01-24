Netflix estrenó la temporada 10 de Queer Eye: las peleas del elenco y la denuncia que salió a la luz tras el final del reality.

Netflix estrenó la temporada 10 de Queer Eye, el cierre de uno de los realities show más importantes de la plataforma, en un clima de polémica y tensión por la denuncia de uno de los integrantes de los Fab 5, quien se mostró alejado de sus compañeros en las ruedas de prensa. El motivo de su alejamiento, según un comunicado, fue para "proteger su salud mental".

El reboot de Queer Eye empezó a emitirse en Netflix en 2018 y se convirtió rápidamente en uno de los realities más vistos de la plataforma. En cada episodio, los Fab Five -cinco expertos LGBT+ (Karamo Brown en cultura, Jonathan Van Ness en peluquería y cuidado personal, Antoni Porowski en gastronomía, Bobby Berk en diseño de casas y Tan France en moda) ayudan a transformar la vida de personas comunes, con enfoques empáticos y positivos.

Pero los problemas empezaron en la temporada 8, cuando Bobby Berk anunció su salida del reality y fue reemplazado por el diseñador Jeremiah Brent. Según declaraciones a la prensa, Berk reveló que había "cumplido un ciclo" en Queer Eye, pero lo curioso es que dejó de seguir a todos sus excompañeros, con la excepción de Karamo Brown.

La pelea de Karamo Brown con los Fab Five

Con el estreno de la décima y última temporada de Queer Eye se supo que Karamo Brown dejó de seguir a todos sus compañeros del show, excepto a Jeremiah Brent, ya que supuestamente habría escuchado como estos se burlaban de él. En una reciente entrevista por el reality, Karamo fue el único Fab Five ausente y en un comunicado explicó las razones: “Espero que todos recuerden el tema principal que he tratado de enseñarles en la última década, que se centra en proteger su salud mental/paz de las personas o del mundo que buscan destruirla; es por eso que no puedo estar allí hoy”.