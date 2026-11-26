"Avengers: Doomsday" reunirá a personajes de otras películas de Marvel. (Crédito de foto: Marvel)

Avengers: Doomsday funciona como una pieza central dentro del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU) y arrastra múltiples antecedentes narrativos, necesarios para comprender sus giros clave. La película reúne años de historias cruzadas, realidades paralelas y regresos de superhéroes y villanos, por lo que llegar sin contexto puede hacer que ciertos conflictos o apariciones resulten confusos. Aun así, su estreno no exige una maratón interminable ni obliga a revisar las decenas de películas que se han estrenado en las últimas dos décadas.

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Las películas clave para no perderse en "Avengers: Doomsday"

Aunque lo más divertido podría ser armar una maratón completa del universo de Marvel, no hace falta ver todo el catálogo para entender la trama fundamental que se va a desarrollar en Avengers: Doomsday. Con un puñado de títulos puntuales alcanza para ubicar el tablero:

Avengers: Endgame (2019, junto con su reedición Endgame Encore de 2026) marca el punto de partida emocional y narrativo.

Doctor Strange en el multiverso de la locura (2022) que amplifica los riesgos del multiverso.

Thunderbolts* (2025) presenta a un nuevo grupo de antihéroes, también llamados los nuevos vengadores, y presenta a Sentry.

Los 4 Fantásticos: primeros pasos (2025) introduce el universo de Sue Storm, Reed Richards, Johnny Storm y Ben Grimm.

Pantera Negra: Wakanda para siempre (2022) para entender como Shuri está al frente de Wakanda y el cruce con Namor y su reino submarino Talokan.

Loki (2021-2023): la serie que ayuda a captar las reglas multiversales.

X-Men: Días del futuro pasado (2014), al menos esta última película de la saga X-Men para entender las referencias clave con los mutantes.

El multiverso tendrá una convergencia en "Avengers: Doomsday". (Crédito de foto: Marvel)

La trama que seguirá después de "Avengers: Doomsday"

En Doomsday, el choque entre realidades obliga a héroes de tres planeta Tierra distintos a unirse o enfrentar la extinción frente a la amenaza de Doctor Doom, una historia que los hermanos Russo concibieron a gran escala como antesala directa de Avengers: Secret Wars. Respecto a lo que vendrá después, la continuidad de este universo se mantiene después de este estreno: tras el cierre de la Saga del Multiverso con Secret Wars en 2027, Marvel Studios proyecta utilizar ese desenlace como trampolín para una nueva etapa a partir de 2028, coincidiendo con los 20 años del MCU.