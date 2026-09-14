La película de Jean-Claude Van Damme que no llegó a cines y ahora es furor en Netflix

Netflix sumó a su catálogo de películas de acción Los duros, la producción de 2006 protagonizada por Jean-Claude Van Damme, que combina enfrentamientos armados, protección personal y una amenaza vinculada con el mundo de la música.

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La película sigue a un exintegrante de las fuerzas especiales que recibe un trabajo que lo obliga a volver a poner en práctica sus conocimientos militares.

Dirigida por Sheldon Lettich, la historia comienza cuando Tamara Barclay, interpretada por Vivica A. Fox, busca una solución para proteger a su hermano Wayne Barclay, un excampeón mundial de boxeo que luego se convirtió en empresario. El peligro aparece con la liberación de prisión de un poderoso magnate de la música que mantiene un conflicto con Wayne y pretende vengarse de él.

¿De qué se trata Los duros, la película de Jean-Claude Van Damme disponible en Netflix?

El personaje de Jean-Claude Van Damme es Phillip Sauvage, un veterano de las fuerzas especiales que regresa a la vida civil después de haber participado en operaciones militares. Tamara decide contratarlo para encargarse de la seguridad de Wayne y de su familia ante las amenazas que reciben.

Van Damme no trabaja solo. Para reforzar la protección, reúne a un grupo integrado por jóvenes luchadores y antiguos soldados, con quienes forma un equipo de seguridad conocido como The Hard Corps. El objetivo es establecer un sistema capaz de responder a los ataques del enemigo y mantener a salvo al exboxeador.

El conflicto se intensifica cuando el grupo debe enfrentarse a Terrell Singletery, un magnate del rap que acaba de salir de prisión. El hombre responsabiliza a Wayne de su encarcelamiento y decide utilizar sus contactos para avanzar con una represalia. La amenaza deja de ser una advertencia y se transforma en una serie de ataques que obligan a Sauvage y su equipo a actuar.

A la situación de seguridad se suma el vínculo que comienza a surgir entre Sauvage y Tamara. La relación introduce una nueva tensión dentro del entorno de Wayne, que debe lidiar no solo con el peligro externo, sino también con la cercanía entre su hermana y el hombre contratado para protegerlos.

Ficha técnica de Los Duros