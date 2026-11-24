HBO Max incorporará a su catálogo "El soldado de Dios", una película de acción y drama inspirada en la vida de Sam Childers, un exconvicto estadounidense que cambió su pasado ligado a las drogas y la violencia por una misión de ayuda a niños afectados por los conflictos armados en África.

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El estreno está previsto para el jueves 26 de noviembre, de acuerdo con el calendario semanal de lanzamientos oficial. La producción, cuyo título original es "Machine Gun Preacher", fue estrenada en 2011 y tiene a Gerard Butler como protagonista.

Dirigida por Marc Forster y escrita por Jason Keller, la película reconstruye el proceso de transformación de Childers, quien encontró en la religión un nuevo rumbo para su vida y terminó involucrándose en una tarea de rescate y protección de menores en zonas afectadas por la violencia.

De una vida marcada por la violencia a una misión en África, ¿de qué trata "El soldado de Dios"?

"El soldado de Dios" comienza con Sam Childers, un hombre que arrastra un pasado de adicciones, delitos y enfrentamientos. Después de atravesar una profunda crisis personal, se acerca al cristianismo e inicia un camino de conversión que modifica sus prioridades.

Su vida toma otro rumbo cuando viaja a África y conoce la situación de niños que fueron secuestrados y obligados a combatir en conflictos armados. Frente a ese escenario, decide involucrarse en su protección y pone en marcha un refugio destinado a recibir a menores huérfanos y rescatados de las guerrillas.

Sin embargo, su compromiso lo lleva a enfrentarse a grupos armados y a defender el lugar incluso con armas. Esa decisión genera tensiones con su entorno y afecta su relación con su esposa y su hija, mientras intenta sostener una misión que pone en riesgo su propia vida.

El largometraje está inspirado en la historia real de Childers y en su libro autobiográfico. Su trabajo estuvo vinculado con la asistencia a niños en Sudán y Uganda, aunque la película adapta distintos episodios para construir un relato cinematográfico.

Además de Butler, el elenco incluye a Michelle Monaghan, quien interpreta a Lynn, la esposa del protagonista; Michael Shannon, Kathy Baker y Madeline Carroll. La producción tuvo una nominación a los Globos de Oro de 2012 en la categoría de mejor canción original.

Ficha técnica de "El soldado de Dios"