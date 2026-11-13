De Peces Raros a Eruca Sativa: los lanzamientos musicales de la semana .

La escena musical renueva su repertorio con una semana cargada de estrenos que atraviesan distintos géneros y generaciones. Desde el regreso de Fall Out Boy con una canción inédita hasta los nuevos discos de YSY A, La Vida en Familia y FRANC, pasando por las apuestas de Eruca Sativa, Peces Raros y Abril Oxalde, los artistas presentan canciones y álbumes que exploran nuevas búsquedas sonoras, recuperan sus raíces y abren caminos hacia otras etapas de sus carreras.

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Los lanzamientos musicales que tenés que escuchar esta semana

U2 presenta Carnaval De Luz

U2 presenta Carnaval De Luz, su primer álbum con canciones inéditas en nueve años. El decimosexto disco de estudio de la banda irlandesa reúne 12 canciones que recorren temas como la espiritualidad, la amistad, la libertad y la resistencia, con una sonoridad que combina su costado experimental con composiciones más directas. Producido por Jacknife Lee, el trabajo incluye colaboraciones de Brian Eno y Martin Garrix, además de The Mirror Maker (Rosalía), y cierra con Torn, una canción country interpretada por Bono junto a Dolly Parton. El lanzamiento coincide con el 50.º aniversario del grupo y anticipa su regreso a los escenarios con una gira mundial que llegará a Buenos Aires el 23, 25 y 27 de marzo de 2027.

Eruca Sativa presenta “Quién se creen que son”

Eruca Sativa estrenó Quién se creen que son, el primer adelanto de su próximo álbum de estudio, previsto para 2027. Compuesta y producida por el propio trío, integrado por Lula Bertoldi, Brenda Martin y Gabriel Pedernera, la canción nació espontáneamente durante una zapada en el estudio y anticipa la crudeza que atravesará el nuevo material. El videoclip recupera la toma original de audio y video registrada en vivo en El Mejor Estudio, en Villa Ortúzar. El lanzamiento llega después de un año intenso para la banda, que acompañó a Stewart Copeland en su gira latinoamericana, compartió escenario con Living Colour y AC/DC y recibió ternas en los Premios Gardel. Como cierre de 2026, el grupo anunció un concierto especial en C Art Media, el 27 de noviembre, donde repasará su trayectoria, las canciones de A tres días de la tierra y sus clásicos.

La Vida en Familia presenta “Las reglas del juego”

El dúo La Vida en Familia, integrado por Sebastián Man y Magdalena Seeber, lanzó Las reglas del juego, su segundo álbum de estudio, compuesto por once canciones que proponen una reflexión sobre el éxito, la ambición y la posibilidad de construir un camino propio. Lejos de asumir la expresión que da nombre al disco como una resignación, el grupo la transforma en una declaración de independencia y libertad. El proceso creativo surgió del juego directo con los instrumentos, sin planes preestablecidos, en una dinámica en la que las melodías fueron dando forma a las letras. Con una sonoridad más pop, brillante y bailable que su antecesor, el trabajo combina influencias del rock de los 70, la sofisticación de Virus y elementos del dub, el soul y el pop lo-fi. El tema homónimo funciona como carta de presentación de este universo y abre un recorrido atravesado por las dos voces principales del proyecto. La presentación en vivo será el 27 de noviembre en Biri Biri.

FRANC presenta su álbum debut, “Infinite Discoveries”

El músico argentino Francisco Pagliaro, conocido artísticamente como FRANC, publicó Infinite Discoveries, su primer álbum, una obra conceptual de nueve canciones que explora el descubrimiento personal y las transformaciones que atraviesan la identidad. Inspirado en la estructura narrativa del camino del héroe, el disco propone seguir a un personaje que abandona aquello que conoce para enfrentarse a nuevos deseos, vínculos, miedos y experiencias. La propuesta se distingue por integrar música y cine como dos lenguajes de una misma historia: cada canción funciona como una escena y cuenta con su propio visualizer, mientras que Belén Asad estuvo a cargo de la dirección audiovisual, la fotografía y el concepto visual. En lo musical, el proyecto combina pop rock, baladas indie y canciones enérgicas, con influencias de The Killers, Bleachers, Oasis, Blur y referentes argentinos como Charly García, Fito Páez y Babasónicos. Después de presentar Come a Little Closer y Singing Laugh, FRANC completa con este lanzamiento el universo narrativo de su debut.

Peces Raros estrena “Conexiones”

Peces Raros abrió una nueva etapa musical con Conexiones, el primer adelanto de su próximo álbum, producido junto a Gustavo Borner y grabado en Igloo Studios, en Los Ángeles. La canción marca un nuevo encuentro creativo entre el dúo y el productor, cuyo vínculo comenzó durante la grabación de una Spotify Session que posteriormente obtuvo un Premio Gardel. En esta oportunidad, el grupo se anima a explorar el tech house y recupera sonidos electrónicos de los años 2000, combinados con un desenlace psicodélico que incorpora colores y cadencias cercanas a la música de Astor Piazzolla. Según explicó Lucio Consolo, la canción nació a partir de la letra y conservó en su versión definitiva una voz de carácter robótico y cierta tensión que ya estaban presentes en el demo original. El estreno también coincide con la nominación de Circular, su colaboración con el DJ británico Nick Warren, en la categoría Mejor Interpretación de Música Electrónica de los Latin Grammy.

Abril Oxalde presenta “Afectos adversos”

La cantante, compositora y pianista Abril Oxalde lanzó Afectos adversos, un nuevo álbum de estudio que indaga en la relación entre la pasión creativa y la autodestrucción. Producido junto a Meien Williams, el trabajo parte de una pregunta central: hasta dónde puede llegar una persona por aquello que ama crear. A través de una mirada poética, la artista explora las contradicciones del deseo artístico y esa frontera en la que una actividad capaz de movilizar y transformar también puede convertirse en una fuerza que consume. Nacida en 1996 y egresada de la Licenciatura en Música Popular de la Universidad Nacional de La Plata, Oxalde desarrolla un proyecto solista de rock alternativo que combina canción de autor, exploración tímbrica y búsqueda lírica. Como parte de esta nueva etapa presentó también el videoclip de Apaga la llama, disponible en YouTube.

Posdata publica su álbum debut, “Lo que hicimos en el piso de abajo”

El cuarteto Posdata presentó Lo que hicimos en el piso de abajo, su primer álbum, una obra que profundiza su identidad dentro del rock independiente y pone en primer plano las despedidas, el desarraigo y el crecimiento personal. Integrada por Victoria Asensio, Martina Lostra, Montserrat Samonta y Melina Juárez Polci, la banda construye un universo atravesado por el paso de Trelew a Buenos Aires, el tránsito de la adolescencia a la adultez y la necesidad de abandonar espacios e identidades conocidas para descubrir otros nuevos. Lejos de limitarse a las rupturas amorosas, las canciones abordan los cambios territoriales y emocionales que modifican la manera de habitar el mundo. En lo sonoro, el disco combina melodías de espíritu cancionero con pasajes dream pop y momentos de mayor crudeza grunge y noise. Entre sus influencias aparecen Nirvana, Sonic Youth, Paramore, Gustavo Cerati, The Cure, Mitski y Marilina Bertoldi. El grupo presentará el material el 4 de diciembre en Buenos Aires, el 6 de diciembre en La Plata y el 15 de enero de 2027 en Trelew.

Ann De Bonis lanza “No hay tiempo”

Ann De Bonis estrenó No hay tiempo, el primer adelanto de 3AM, su próximo EP, que llegará el 27 de noviembre. Escrita originalmente en 2022, la canción esperó varios años para encontrar su versión definitiva y fue producida en 2026 junto a Lucas Romano, quien también estuvo a cargo de la mezcla. Con baterías de Guillermo Salort y mastering de Jonathan Vainberg, el tema apuesta por un rock pop de guitarras intensas y una actitud directa para contar el momento en que se termina la paciencia frente a alguien que decepciona y juega con el tiempo de los demás. El lanzamiento está acompañado por un visualizer realizado junto a Vanina Balza y Anna Fernández, filmado en rojo y negro, con la cantante frente a un micrófono y un megáfono, rodeada de sombras y fragmentos de la letra que se proyectan y se transforman sobre la imagen. La canción anticipa el clima nocturno y contundente que atravesará el nuevo EP.

Dyango y Eugenia Quevedo reversionan “El mundo”

Dyango y Eugenia Quevedo unieron sus voces en una nueva interpretación de El mundo, el clásico que vuelve a encontrarse con el público a través de una colaboración que conecta dos generaciones y estilos musicales. El histórico cantante español aporta su reconocible registro vocal, mientras que la artista argentina suma la potencia y personalidad que la convirtieron en una de las referentes actuales de la música popular. La propuesta recupera una canción emblemática desde una nueva perspectiva y pone en diálogo dos recorridos diferentes, con el desafío de conservar la esencia de una composición conocida y, al mismo tiempo, acercarla a nuevas audiencias.

YSY A presenta “El trap de tu país”

YSY A lanzó El trap de tu país, su noveno álbum de estudio y décimo lanzamiento discográfico, un trabajo de doce canciones con el que vuelve a reivindicar los sonidos y la cultura que marcaron los orígenes del trap argentino. El proyecto recupera la historia del artista desde sus primeros pasos en las plazas, especialmente en Parque Rivadavia, donde comenzó a rapear a los 13 años, y construye un puente entre aquel comienzo y su presente. Con colaboraciones de Duki, Neo Pistea, Obie, Bhavi, Malandro de América y Enzocerobulto, el disco también celebra el vínculo con Los Demoledores, la comunidad de seguidores que lo acompaña desde sus inicios y que tiene un lugar central en la portada, construida a partir de las banderas que los fans le regalaron durante sus shows. Grabado en el estudio de Sponsor Dios, su sello independiente, cuenta con producción integral de Club Hats y Naim, mezcla de Evlay y mastering de Carlos Laurenz. A lo largo del álbum, YSY A reflexiona sobre la ambición, el éxito, la disciplina y los valores que permanecen más allá de las exigencias de la industria.

Fall Out Boy regresa con “ACES”

Fall Out Boy presentó ACES, su primera canción original inédita en más de tres años, y marcó el comienzo de una nueva etapa para la banda estadounidense, que además celebra 25 años de trayectoria. Producido y mezclado por Neil Avron, colaborador histórico del grupo, el sencillo recupera la energía visceral, los estribillos pegadizos y el espíritu pop punk que caracterizaron sus primeros trabajos. El estreno llegó acompañado por un videoclip dirigido por Brendan Walter y coincidió con el anuncio de Twilight of the Punks, la gira más grande de su carrera, que tendrá 36 fechas en estadios y arenas de Europa, Reino Unido y Norteamérica durante 2027. The Offspring, Good Charlotte y The Story So Far participarán como invitados especiales en distintas presentaciones. Con este lanzamiento, Fall Out Boy vuelve a poner en primer plano el sonido que lo convirtió en uno de los nombres centrales del pop punk internacional.

Soffia Philo presenta “Que me llame” y “Peligroso”

La cantante uruguaya Soffia Philo estrenó Que me llame y Peligroso, dos canciones que representan su primera incursión en la electrónica y anticipan su álbum debut, Nivel 2. El primero, producido por Polska, combina techno funk y pop con un beat oscuro inspirado en el funky carioca, un estribillo pegadizo y una actitud provocadora que invita a dejarse llevar sin prejuicios ni reglas. Peligroso, por su parte, fue producido por Saito y se mueve dentro del electro tech. Con estos lanzamientos, la artista de 23 años reafirma su intención de explorar distintos géneros sin quedar encasillada en un único sonido. Aunque sus raíces están en el rap y el hip hop, su propuesta incorpora elementos del dembow, el funk, el techno, el pop y la música urbana. Después de participar en Cindy Cats y colaborar con Noel Schajris en No lo sabe, Philo continúa desarrollando su carrera en Argentina y ampliando un recorrido que ya consiguió una importante repercusión en redes sociales.

KHEA consolida su etapa independiente con “El Que Se La Queda Pierde”

KHEA atraviesa una nueva etapa de su carrera con El Que Se La Queda Pierde, su colaboración con Luck Ra, que superó el millón de reproducciones en YouTube y logró repercusión en TikTok. El lanzamiento se enmarca en un momento en el que el artista también busca recuperar y poner en valor su participación en los comienzos de la escena urbana argentina. En 2017, cuando tenía apenas 16 años, conoció a Omar Varela y formó parte de un proyecto junto a Buho, ARSE, Midel y Mykka que dio origen a Mueva Records Lite, iniciativa en la que participó tanto en el desarrollo artístico como en el financiamiento de videoclips y las estrategias de difusión. Aquella experiencia contribuyó al crecimiento de nombres como Duki, Ecko y Seven Kayne. Tras su paso por Interscope Records, sello con el que estuvo vinculado entre 2019 y principios de 2026, KHEA retomó el camino independiente a través de Young Flex, su propio sello discográfico, desde donde busca impulsar nuevos proyectos y acompañar a otros artistas. Con más de 10 mil millones de reproducciones acumuladas y colaboraciones con figuras internacionales, el músico apuesta ahora a combinar su experiencia en la industria con una nueva visión artística y empresarial.