El nuevo thriller de Netflix que pone en duda todo lo conocido: de 10 episodios, sumó millones de vistas

Netflix incorporó a su catálogo Ratonera, una miniserie surcoreana de thriller y misterio que sigue a un novelista cuya identidad es robada por un desconocido conocido como "La Rata".

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De sólo 10 episodios, la producción comienza cuando Je Moon-jae, un escritor solitario que vive apartado de la sociedad, descubre que ya no puede acceder a elementos básicos de su propia vida: su teléfono no reconoce su huella, sus contraseñas dejan de funcionar y otra persona parece haber tomado el control de sus datos, su nombre y sus bienes.

Para recuperar lo que perdió, Moon-jae termina vinculado con Noja, un prestamista que también tiene motivos para encontrar a La Rata, mientras el detective Park Sun-yong intenta reconstruir la conexión entre los involucrados. A partir de ese momento, la búsqueda del impostor se convierte en una persecución en la que resulta cada vez más difícil determinar quién dice la verdad.

¿De qué se trata Ratonera, el nuevo thriller coreano de Netflix?

La trama de Ratonera se centra en el intento de Moon-jae por demostrar que es quien asegura ser. El escritor había llevado durante años una vida prácticamente aislada, pero su rutina cambia cuando descubre que alguien logró reemplazarlo ante los sistemas que acreditaban su identidad. El desconocido, llamado La Rata, no solo utiliza sus datos: también ocupa el lugar que le corresponde en el mundo.

En medio de esta situación aparece Noja, un prestamista que inicialmente se acerca por cuestiones de dinero. Sin embargo, la relación entre ambos cambia cuando el escritor necesita su ayuda para localizar al responsable del robo de identidad.

Al mismo tiempo, el detective Park Sun-yong sigue una investigación que permite descubrir que el caso no se limita a una simple suplantación. En los primeros capítulos aparece una red vinculada al blanqueo de identidades, mientras la investigación policial empieza a establecer conexiones entre Moon-jae y su doble.

La búsqueda también lleva al protagonista hacia su propio pasado. El protagonista comienza a sospechar que La Rata podría ser alguien que ya conocía y, acompañado por Noja, viaja hasta la isla donde vivió para seguir una pista relacionada con un recuerdo que acaba de recuperar.

La producción fue creada por Kim Hong-sun y Lee Jae-gon y está basada en el webcómic Field Mouse, además de tomar elementos de un cuento popular coreano sobre una rata de campo capaz de adoptar la apariencia de una persona.

Ficha técnica de Ratonera