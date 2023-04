Gustavo Yuste: "Me interesa que el lector no logre imaginar lo que sigue en la próxima página"

Desde Laurie Anderson hasta Luis Chaves, pasando por Alejandro Zambra, Fabián Casas, Anne Carson y Lorrie Moore son las influencias y lecturas que formaron parte del corpus e inspiración de Gustavo Yuste a la hora de escribir su nueva novela.

Télam: Hay un juego en la historia que funciona con el título "Turistas perdidos", la forma en que el protagonista se ve a sí mismo, como desde afuera, siendo espectador de su propia realidad. ¿Qué intención literaria hay en eso?

G.Yuste: Soy consciente que nosotros somos los narradores de nuestras propias vidas y que estamos todo el tiempo desdoblándonos y mirándonos desde afuera. En la literatura eso se potencia el doble, porque uno está dentro del texto y después afuera, viendo cómo sucede. El protagonista de "Turistas perdidos" y también el de "Personas que lloran en sus cumpleaños" tienen eso en común: verse desde afuera, ver qué está pasando. Que creo es algo que pasa en mi propia vida. En "Turistas perdidos" eso sucede mucho al principio porque hay algo de incredulidad: cuando uno recién se separa medio no lo acepta, el protagonista no abre las cajas para no aceptar que eso se terminó.

T: ¿Qué lecturas y autores influyeron a lo largo de tu obra y quienes están influyéndola especialmente ahora?

G.Y: En esta novela hubo una influencia grande de Laurie Anderson y de Luis Chaves, como te conté, algo de esa búsqueda en la prosa poética. Pero después pienso en Alejandro Zambra, también hay algo de Lorrie Morre de cómo jugar con el fondo y la forma, especialmente en "Autoayuda". Fabián Casas es un autor que me atravesó transversalmente en todo lo que hice, y después siento que hay cosas de autores y autoras que quizás no se ven tanto en mi literatura pero que están. Como por ejemplo Anne Carson. Ella tiene unas búsquedas más intelectuales, académicas y formales que yo no tengo. Pero leerla me provoca a mi empezar a bucear esas formas. Ella dice que lucha para que el lector no logre imaginar lo que viene en la próxima hoja. Esa premisa me interesa mucho.

Con información de Télam