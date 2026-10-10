nila presenta su nuevo disco "Formas" con un show imperdible en La Casa del Árbol

En tiempos donde predomina la inmediatez y el consumo acelerado, el musico y compositor nila propone una pausa creativa y una apuesta a la profundidad artística. El próximo sábado 17 de octubre a las 21 horas, el artista desembarcará en el escenario de La Casa del Árbol (Av. Córdoba 5217, Buenos Aires) para presentar en vivo su obra más reciente: Formas.

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La velada promete transformar el espacio físico de este icónico centro cultural, librería y bar porteño en una experiencia inmersiva donde la música, los símbolos y las emociones se entrelazan en una narrativa integral. En Formas, las canciones no funcionan como piezas aisladas, sino como el capítulo final de un recorrido conceptual construido alrededor de cuatro elementos y diversos estados internos.

El proceso de creación de este material estuvo marcado por el paso del tiempo y la maduración personal. Según reveló el propio nila en una reciente entrevista, algunas de las composiciones tuvieron su origen hace casi dos décadas. “Creo que las canciones también maduran, al igual que las personas”, reflexionó el artista, explicando cómo estos temas alcanzaron su versión definitiva recién cuando estuvo listo para resignificarlos desde la distancia y la experiencia.

El universo de Formas destaca además por su rica simbología propia. Entre sus elementos resalta la Papahuata, un símbolo ideado por el músico para dar representación a aquellas emociones complejas que carecen de una palabra precisa. Asimismo, la propuesta dialoga abiertamente con influencias de otras artes plásticas y disciplinas, tomando como referencia el concepto del Punto de la célebre artista japonesa Yayoi Kusama: una mínima expresión que abre la puerta a un plano mucho más vasto.

Frente a la tiranía de los algoritmos y la inmediatez de la industria musical actual, la fecha en La Casa del Árbol se presenta como una oportunidad única para conectar con un proyecto auténtico, paciente y en constante evolución.

Información de la presentación de "Formas"