La música argentina suma nuevos discos, EP y canciones que recorren distintos géneros y generaciones. Desde el regreso de Los Brujos con un registro en vivo hasta el nuevo universo conceptual de Nicki Nicole, pasando por las búsquedas sonoras de artistas independientes y propuestas que cruzan el rock, el pop y la electrónica, la semana llega con novedades para todos los gustos.

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Los lanzamientos musicales que tenés que escuchar esta semana

Nicki Nicole – “Rayo de Sol” y “Eterna Soledad”

Después de dos años sin publicar un nuevo álbum de estudio, Nicki Nicole abre una etapa artística con un doble lanzamiento: Rayo de Sol y Eterna Soledad, los primeros adelantos de Jazmines para ti, el disco que llegará en 2027. Las dos canciones forman parte de un proyecto conceptual dividido en tres actos: Las Trampas, El Despertar y Las Enseñanzas. A través de videoclips interactivos en 360°, la artista rosarina propone un recorrido por sus emociones, los vínculos y el camino hacia el amor propio. Mientras Rayo de Sol aborda la represión emocional y los sentimientos que permanecen guardados, Eterna Soledad reflexiona sobre el narcisismo y la confusión entre amar a alguien y enamorarse de la propia imagen. “Empecé este disco teniendo miedo de estar sola y lo terminé aprendiendo a disfrutar de mi propia compañía”, explicó la cantante.

Los Brujos – #TeatroBeatCore

Una de las bandas fundamentales del rock alternativo argentino vuelve a poner su energía sobre la mesa con #TeatroBeatCore, un álbum en vivo que reúne 15 canciones y recorre distintos momentos de su trayectoria. Editado por PopArt Discos, el material recupera clásicos como Kanishka, La Bomba, Aguaviva y Psicosis Total, con el sonido eléctrico y frenético que convirtió al grupo en una referencia de la escena de los noventa. El disco también suma invitados especiales: Fran Bochatón participa en Cachorro de Tierra, Nikka Lorach en Kanishka y Mi Papi no te quiere, Tweety González aporta sintetizadores en Gagarin y Morticia Flowers, integrante de la formación original, regresa para compartir voces. Un documento que demuestra que el espíritu beatcore sigue intacto.

Sari Tellas – Quedarse acá

En su segundo álbum, Sari Tellas muestra una nueva faceta como compositora y profundiza su búsqueda dentro de la canción argentina. Quedarse acá reúne diez canciones: cinco versiones de obras de Luis Alberto Spinetta, Charly García, Fito Páez, Gustavo Cerati y Litto Nebbia, y cinco composiciones originales desarrolladas junto a su productor, Jerónimo Verdún. El repertorio incluye una nueva lectura de Bocanada, Creo, Zocacola, Está en tus manos y Canción para los días de la vida, además de canciones propias como Vendaval, Si te quedaras y Chacarera del Desvelo. Con arreglos acústicos y eléctricos, sintetizadores y un cuarteto de cuerdas, el disco cruza zamba, vals, chacarera y bolero con texturas contemporáneas. El título también funciona como una declaración de principios: permanecer, encontrar las propias raíces y elegir seguir construyendo un camino musical.

BLAU – India

La agrupación instrumental liderada por el trombonista argentino Lautaro Schachmann lanzó su tercer disco de estudio, India, un trabajo que nació durante una estadía en Mumbai, en pleno confinamiento por un brote viral, y terminó de tomar forma en Argentina junto al productor Leo Fucci. La experiencia en ese país atraviesa todo el álbum: aparecen referencias a comidas y paisajes locales, además de samplers registrados en las calles de la ciudad. En lo musical, BLAU propone una combinación bailable de electrónica, bronces, rock y jazz, con influencias que van desde Underworld, LCD Soundsystem y Daft Punk hasta Los Redondos y Soda Stereo. El resultado es un universo instrumental que también dialoga con la música de club. La presentación oficial será el 4 de diciembre en el Centro Cultural Richards, en Palermo.

Marchitorial – Marchitorial 999

La banda marplatense Marchitorial presenta un nuevo EP de cinco canciones editado por Casa del Puente Discos y producido íntegramente por Luciano Trabatto. Después de Loosh!, su segundo álbum de estudio, el grupo profundiza su costado más crudo, distorsionado e inquieto. El lanzamiento toma como punto de partida una manifestación juvenil contra el sionismo y amplía esa inquietud hacia preguntas sobre los discursos que circulan, las ideas que incorporamos y la posibilidad de construir una identidad propia. Juventud en contra del sionismo, elegido como focus track, concentra la dimensión política del trabajo, aunque el EP también se interna en cuestiones más personales, como las contradicciones emocionales, la identidad y la búsqueda de libertad. Integrada por Pedro Jones, Brian Ostiz, Bautista Fronchkowsky, Paula Herrera y Juan Ignacio Kretschmann, la banda continúa desarrollando una identidad ligada al rock alternativo, el surf y el indie.

Un Verano – DRAMAVERA

La banda Un Verano presenta DRAMAVERA, un álbum de once canciones que reúne seis temas publicados anteriormente y cinco inéditos. El trabajo recorre distintas formas de vivir el amor, los vínculos y las despedidas, con ANSIEDAD NACIONAL como canción elegida para acompañar el lanzamiento. Entre los temas que forman parte del disco aparecen Menos diez, Después de querer, junto a Olivia Wald; ICÓNICA, con Joaquín Levinton; y Nunca volvés, junto a Tuli Acosta. El estreno llega en un momento de crecimiento para el grupo, que ya cuenta con 300 mil oyentes mensuales en Spotify, funciones agotadas y dos nominaciones a los Premios Gardel 2025. El próximo paso será la presentación en vivo del álbum el 27 de noviembre en el Teatro Vorterix.

girl in red – BLUE

La artista noruega Marie Ulven, conocida como girl in red, lanzó BLUE, un EP de cuatro canciones que representa uno de sus trabajos más personales. Compuesto y producido con una participación central de la propia cantante, el material explora una historia de separación, reconciliación y segundas oportunidades. blue, missing person, worst case y clean slate construyen un recorrido por la incertidumbre, el arrepentimiento, el miedo a abrirse emocionalmente y la dificultad de dejar atrás el pasado. El proyecto también tuvo su correlato visual: la artista modificó su característica identidad roja por una estética azul, incluso en sus redes sociales. El lanzamiento coincide con una etapa de expansión de su carrera, que incluye su debut como actriz en Low Expectations, película estrenada en el Festival de Cannes 2026.

Yami Carlomagno – Paz y Guerra

La cantante argentina Yami Carlomagno publicó su primer álbum de estudio, un trabajo de nueve canciones que explora los contrastes emocionales y musicales. Con una propuesta que se mueve entre el rock, el pop y otros géneros, el disco incluye Anestesiada, una colaboración con Daniela Herrero, además de Tu mirada, Fuego, Azul, Hoja en blanco y Encontrar mi lugar. La artista construye un recorrido que va del rock a la balada, el bolero, el tango fusionado y el pop, con canciones que hablan de encuentros, despedidas, heridas y nuevos comienzos. Después de presentar su primer EP, Maktub, Carlomagno da un paso importante en la consolidación de su proyecto solista.

Riel – “Asocial”

El dúo argentino Riel celebra sus quince años de trayectoria con Asocial, un single que marca el comienzo de una nueva etapa sonora. Grabada entre Buenos Aires y Ciudad de México y producida junto a Eric Dabdoub, de Buen Día Records, la canción cruza dream pop, indie rock, post rock y noise. A través de una atmósfera introspectiva, Mora Riel y Germán Loretti abordan la soledad como una forma de autoconocimiento y una posible respuesta a la sobreestimulación y la hipercomunicación contemporáneas. La canción también anticipa un nuevo EP previsto para 2027, que reunirá sus últimos sencillos y material inédito. La presentación en vivo será el 13 de diciembre en Niceto Club, en el marco del Festival Plasma.

Soffía Philo – “Al choque”

La cantante uruguaya Soffía Philo continúa anticipando su primer álbum, Nivel 2, con Al choque, una canción que apuesta por el moombahton, un cruce entre el house y el reggaetón. Producido junto a Polska, el tema combina un beat de raíz afro, sintetizadores y una interpretación vocal enérgica que busca llevar el sonido urbano hacia una pista de baile. La artista, nacida en el barrio del Cerro de Montevideo, construye una propuesta versátil en la que conviven el rap, el hip hop, el dembow, el funk y la electrónica. Después de Que me llame y Peligroso, este nuevo adelanto confirma la amplitud estilística del disco que prepara.

Cooper – “Mountain Coffee”

Cooper, el proyecto solista de Agustina Habib, presenta Mountain Coffee, el primer adelanto de su álbum debut. La canción combina electro pop con una impronta rockera y propone una invitación a soltar las expectativas, abandonar la necesidad de controlar cada paso y disfrutar del presente. Producido por Teiao, el single llega acompañado por un videoclip dirigido por Loli Laboureau, con escenas oníricas y lisérgicas que amplían su universo visual. Habib comenzó su recorrido musical en 2016 como vocalista y compositora de Tokyo Bay y, desde 2025, desarrolla una identidad propia como solista, con una búsqueda que combina melancolía, sensualidad y experimentación electrónica.

Nick Sícaro – “Contestador”

El cantante y creador de contenido Nick Sícaro presenta Contestador, un nuevo single editado por Impronta Music que cruza la cumbia con el dembow y una producción de impronta urbana. Después de SUPERO, el artista continúa explorando sonidos que amplían su propuesta dentro de la nueva escena de la cumbia argentina. Nacido en Pinamar, Sícaro construyó una comunidad de seguidores a través de sus contenidos digitales y también comenzó a ganar terreno en la música con canciones como La Pareja del Verano, junto al grupo uruguayo Lira, Soy Igual Que Tú y Hoy Lo Siento. Con este lanzamiento busca consolidar ese recorrido y conectar con nuevos públicos.

PRIZE – “te pienso d +”

PRIZE presenta una nueva faceta de su identidad musical con te pienso d +, un single que deja atrás por un momento las coordenadas del trap para explorar los matices del R&B. Producido por Matías Ruiz, el tema construye un relato íntimo sobre el deseo, la fantasía y esas palabras que todavía no encuentran el momento para ser dichas. El lanzamiento funciona como último adelanto de BUENA VISTA SOCIAL CLUB, el EP que el artista argentino estrenará en diciembre de 2026. El videoclip estuvo dirigido por Zest y la canción llegó a las plataformas con el respaldo de dos playlists editoriales de Spotify: Novedades Viernes Cono Sur y R&B argentino.

Agus Bernasconi, Uriel Lozano y Tote – “Un mes”

Agus Bernasconi se anima a explorar la cumbia romántica en Un mes, una colaboración con Uriel Lozano y Tote que nació de un encuentro en FA!, el programa conducido por Mex Urtizberea. Producida por Tote, la canción combina la sensibilidad pop de Bernasconi con la impronta característica de Lozano para contar una historia sobre los primeros días del enamoramiento: esa etapa en la que todo gira alrededor de una persona y las ganas de compartir cada momento. El lanzamiento se suma a la nueva etapa solista de Agus, que continúa cruzando su universo musical con el de artistas de distintas generaciones. En paralelo, el músico se prepara para regresar al Teatro Ópera ON el 16 de abril de 2027 con su espectáculo Siempre Fue Música.

Alejandro Lerner y Joaquín Levinton – “Amor demente”

Alejandro Lerner convocó a Joaquín Levinton para interpretar Amor demente, el tercer adelanto de su próximo álbum de estudio, que llegará diez años después de su último disco. Con un espíritu rockero y una letra que aborda la pasión desde su costado más irracional, la canción propone un encuentro entre dos artistas de distintas generaciones. El propio Lerner definió el tema como una historia de amor «inexplicable» y agradeció a su amigo por acompañarlo en este viaje creativo. El videoclip fue realizado por Lerner junto a Nicolás Milone y toma como punto de partida el diseño de la portada del single. El lanzamiento llega en un año especialmente activo para el músico, que participó de MasterChef Celebrity, recibió un reconocimiento a su trayectoria en los Martín Fierro de la Música y anunció su presencia en el próximo Quilmes Rock. El 6 de diciembre cerrará su gira Cara a cara en el Teatro Marín de San Isidro.

De La Rivera y Rayos Láser – “El Bosque”

Dos proyectos nacidos en Villa María vuelven a cruzar sus caminos en El Bosque, el nuevo single de De La Rivera junto a Rayos Láser y último adelanto del próximo álbum del dúo cordobés. La canción pone el foco en los vínculos personales en tiempos de virtualidad y reflexiona sobre cómo las redes sociales pueden construir imágenes distorsionadas de los demás, que muchas veces solo se desarman en el encuentro cara a cara. La colaboración también recupera una historia compartida entre ambas bandas, que crecieron en paralelo dentro de la escena musical de su ciudad y formaron juntas el espacio Discos Del Bosque. El lanzamiento anticipa Valor Interior, el sexto disco de estudio de De La Rivera.

Sosa 66s – "Tiempo al tiempo"

Sosa 66s presenta “Tiempo al tiempo”, su nuevo álbum y el trabajo más personal de su carrera hasta el momento. El disco llega después de un año de crecimiento marcado por la repercusión orgánica de canciones como “Princesa” y “Descartes”, sus primeros shows agotados y una audiencia que comenzó a expandirse desde Argentina hacia distintos países de Latinoamérica. Este domingo 22 de noviembre, el artista realizará la presentación oficial de “Tiempo al tiempo” en Groove, en lo que será su último show del año en la Ciudad de Buenos Aires.

Max Carra y Axel – "Te voy a amar"

Max Carra presenta una nueva edición de Viajemos en el tiempo, el proyecto musical con el que propone volver a conectar con canciones que dejaron una huella en distintas generaciones. En esta oportunidad, el artista eligió uno de los grandes clásicos del repertorio de Axel para darle una nueva vida. Se trata de “Te voy a amar” y reúne a ambos artistas en una colaboración que combina diferentes generaciones de la música argentina. Este lanzamiento llega en un momento especial para Max Carra, quien recientemente presentó Verano al Max, el primer EP de su carrera. El proyecto reúne cinco canciones, entre ellas “Te quiero”, “Porfa no te vayas” junto a Emanero, “Fan del amor”, “Amigas” junto a Valentino Merlo y “Soltera sola”.

Mile V y Rodrigo Tapari – "Dónde está el amor"

Mile V presenta una nueva versión de “Dónde está el amor”, la reconocida canción de Pablo Alborán junto a Jesse & Joy, y lo hace en compañía de Rodrigo Tapari. Se trata del primer featuring de su proyecto “Reversiones”, una propuesta que busca recuperar canciones cargadas de significado y generar nuevas conexiones a través de sus letras y emociones. Con esta nueva entrega, Mile V continúa desarrollando su búsqueda musical y abre una nueva etapa en la que las canciones conocidas se convierten en un punto de encuentro entre artistas, historias y generaciones.