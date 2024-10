Son 8 capítulos: la serie de las estrellas de la NBA que arrasa en Netflix.

La NBA es una de las ligas más importantes del mundo, por lo que la noticia de la llegada de una serie sobre sus estrellas a la plataforma de streaming Netflix causó completo furor. En cuestión de horas se volvió uno de los títulos más populares en el servicio, con millones de reproducciones.

El 9 de octubre llegó El 5 inicial, una serie documental que atrajo las miradas de los usuarios de Netflix. No es la primera vez que una producción sobre el básquet arrasa, claro ejemplo fue The last dance. A continuación te contamos todo lo que tenés que saber sobre la serie, como de qué trata.

¿De qué trata El 5 inicial, la serie de Netflix?

El 5 inicial es una serie de Netflix que presenta un vistazo a la trayectoria de Jimmy Butler, Anthony Edwards, LeBron James, Domantas Sabonis y Jayson Tatum a lo largo de la temporada 2023-24 de la NBA. Son 8 capítulos en los que los seguidores de esta liga podrán acercarse a sus estrellas desde un lugar poco explorado.

El 5 inicial se volvió una de las series preferidas de los usuarios de Netflix.

Qué otras series de deportes hay en Netflix

Netflix tiene un catálogo repleto de series y las de deportes ocupan un rol central. A continuación te compartimos los títulos sobre estrellas de fútbol, básquet y automovilismo, entre otros, que podés encontrar en la plataforma de streaming: