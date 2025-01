Reparto de "La Brea", la serie de Netflix: quiénes actúan.

Netflix sigue conquistando a sus usuarios, y antes de que el 2024 llegara a su fin, el servicio decidió sumar a su catálogo una serie que acaparó todas las miradas: La Brea. A pesar de ya haber comenzado el 2025, la misma se mantiene en el podio de las producciones más vistas.

Una de las claves del éxito de esta historia es su reparto. Para que una serie logre conquistar a quienes están del otro lado de la pantalla, es necesario contar con actores y actrices que estén a la altura de los personajes. A continuación te contamos, uno por uno, quiénes actúan en La Brea, serie de Netflix.

Reparto de "La Brea", la serie de Netflix: quiénes actúan

La Brea es una de las perlas del catálogo de Netflix. Los usuarios han quedado encantados tanto con su historia como sus personajes, gracias al reparto a la altura de tal producción. A continuación te contamos quiénes actúan:

La Brea se convirtió en una de las series preferidas de los usuarios de Netflix.

Eoin Macken es Gavin Harris.

Chiké Okonkwo es Ty Coleman.

Zyra Gorecki es Izzy Harris.

Rohan Mirchandaney es Scott Israni.

Lily Santiago es Veronica Castillo.

Josh McKenzie es Lucas Hayes.

Jon Seda es Sam Velez.

Jack Martin es Josh Harris.

Veronica St. Clair es Riley Velez.

Nicholas Gonzalez es Levi Brooks.

Natalie Zea es Eve Harris.

Cuándo se estrena en Netflix la temporada 2 de La Brea

Todavía no se sabe cuándo llegará la temporada 2 de La Brea a Netflix. Aunque esta entrega se lanzó en septiembre de 2022, el gigante del streaming con la icónica "N" roja aún no ha incorporado los episodios a su catálogo, y no hay indicios de que lo haga en el corto plazo.

Dónde ver online la temporada 2 de La Brea

La buena noticia es que, si bien la temporada 2 de La Brea no está disponible aún en Netflix, los 14 episodios de esta entrega se pueden ver online en Universal+. La plataforma de streaming tiene en su catálogo la serie completa, a la que se puede acceder creando una cuenta y pagando una suscripción. A continuación te contamos cómo: