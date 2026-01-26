Qué ver en Netflix: recomendaciones de la semana del lunes 26 de enero al domingo 1 de febrero 2026

Netflix sigue en la apuesta por la selección variada de series y películas que combinan acción, drama y comedia. En el catálogo hay opciones para quienes buscan adrenalina, historias emotivas o ficciones para maratonear en pocos días. A continuación, un repaso por los títulos más interesantes para ver en la plataforma durante estos días, organizados para que elegir sea más fácil.
Películas destacadas en Netflix
-
El botín. Un thriller de acción que gira en torno a un robo planificado al detalle, atravesado por traiciones, decisiones límite y giros inesperados. Ideal para quienes disfrutan de historias tensas. Está protagonizada por Matt Damon y Ben Affleck.
-
Una última aventura: así se hizo Stranger Things 5. Un documental centrado en los vínculos humanos y las despedidas que atravesó el elenco y equipo de Stranger Things durante la última temporada. Su tono emotivo la convierte en una buena opción para quienes prefieren relatos con sensibilidad y conocer un poco más de esos personajes entrañables de la saga.
-
Marcello Hernández: American Boy. Este especial de stand-up propone una mirada íntima sobre la identidad, el éxito y la vida entre dos culturas. A través de testimonios y material personal, el comediante del programa Saturday Night Live, que ha parodiado a personajes como Bad Bunny o Javier Milei, construye un retrato honesto sobre lo que es crecer en una familia latina en Estados Unidos.
-
Héroe por encargo. Acción pura y dura, con un protagonista marcado por un pasado violento que vuelve a alcanzarlo. Combina escenas intensas, drama personal y una historia de redención que mantiene la tensión hasta el final.
-
Eko. Una propuesta de suspenso, realizada en idioma malayalam que combina tensión, secretos familiares y un ambiente inquietante en las colinas del sur de India. La historia se centra en una mujer que vive aislada tras la desaparición de su esposo, quien era un criador de perros.
Series para maratonear en Netflix
-
El tiempo de las moscas. Una serie argentina cargada de drama y suspenso alrededor de dos mujeres que se conocieron en prisión, con una atmósfera opresiva y personajes que esconden secretos. Ideal para quienes buscan historias intensas con cierto humor.
-
Machos Alfa – cuarta temporada. La exitosa comedia regresa con nuevos episodios y mantiene su tono irónico para reflexionar, desde el humor, sobre la masculinidad contemporánea, las relaciones y los cambios sociales.
-
Taskaree. La producción india que sigue ganando público gracias a su trama atrapante relacionada al contrabando en aeropuertos, conflictos sociales y personajes complejos. Una de las series más comentadas del momento.
-
La reina del flow – tercera temporada. El fenómeno musical de Colombia vuelve con más drama, música urbana y conflictos del pasado que reaparecen. Una temporada pensada para fans y nuevos espectadores.
-
Él y Ella. Una ficción íntima que explora las tensiones entre el trabajo, la investigación criminal, los vínculos entre una expareja, las diferencias y las relaciones modernas, con un tono cercano y emotivo para desentrañar un hilo complejo de violencia.