Qué ver en Netflix: recomendaciones de la semana del lunes 26 de enero al domingo 1 de febrero 2026

Netflix sigue en la apuesta por la selección variada de series y películas que combinan acción, drama y comedia. En el catálogo hay opciones para quienes buscan adrenalina, historias emotivas o ficciones para maratonear en pocos días. A continuación, un repaso por los títulos más interesantes para ver en la plataforma durante estos días, organizados para que elegir sea más fácil.

El botín. Un thriller de acción que gira en torno a un robo planificado al detalle, atravesado por traiciones, decisiones límite y giros inesperados. Ideal para quienes disfrutan de historias tensas. Está protagonizada por Matt Damon y Ben Affleck.

Una última aventura: así se hizo Stranger Things 5. Un documental centrado en los vínculos humanos y las despedidas que atravesó el elenco y equipo de Stranger Things durante la última temporada. Su tono emotivo la convierte en una buena opción para quienes prefieren relatos con sensibilidad y conocer un poco más de esos personajes entrañables de la saga.

Marcello Hernández: American Boy. Este especial de stand-up propone una mirada íntima sobre la identidad, el éxito y la vida entre dos culturas. A través de testimonios y material personal, el comediante del programa Saturday Night Live, que ha parodiado a personajes como Bad Bunny o Javier Milei, construye un retrato honesto sobre lo que es crecer en una familia latina en Estados Unidos.

Héroe por encargo. Acción pura y dura, con un protagonista marcado por un pasado violento que vuelve a alcanzarlo. Combina escenas intensas, drama personal y una historia de redención que mantiene la tensión hasta el final.