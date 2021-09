Netflix: Todo lo que llega en octubre a la plataforma de streaming

Se acerca el último trimestre del año y Netflix anticipa más estrenos originales, películas esperada, series y documentales para todos los gustos.

La plataforma de streaming Netflix lanzó sus novedades para octubre. Entre los estrenos más esperados figuran la película argentina Distancia de rescate, protagoizada por Dolores Fonzi y basada en la novela de Samanta Schweblin, y la tercera temporada de la serie documental The Movies That Made Us.

Series

Las cosas por limpiar (1/10/2021)

Tras librarse de una relación abusiva, una joven madre hace trabajos domésticos, mientras lucha por construir un mejor futuro para ella y su hija.

Seinfeld: Temporadas 1 y 2 (1/10/2021 )

El comediante neoyorquino Jerry y sus amigos hacen esta sitcom delirante sobre la nada misma que batió récords de permanencia en el aire.

Seinfeld: Temporada 3 (1/10/2021)

En la temporada 3, la banda se enfrenta a un vil estacionamiento, George le hace un regalo casi perfecto a Elaine, y Jerry quiere hacerse amigo de uno de sus ídolos.

Seinfeld: Temporada 4 (1/10/2021)

En la temporada 4, Jerry y George escriben el piloto de una sitcom, Jerry quiere saber por qué su auto apesta, y George hace enfadar a un «niño burbuja».

Seinfeld: Temporada 5 (1/10/2021)

En la temporada 5, George es víctima del «achicamiento» y se convierte a letón ortodoxo, Jerry descubre su lado pirata, y Elaine sale con alguien sin distancia social.

Seinfeld: Temporada 6 (1/10/2021)

En la temporada 6, a Kramer le toca una patente indecente, George cree que compró el auto de Jon Voight, Elaine sale con un «pintor de caras», y Jerry gana un enemigo.

Seinfeld: Temporada 7 (1/10/2021)

En la temporada 7, George se compromete con Susan, Jerry se pelea por un pan de centeno, Elaine se obsesiona con la esponja, y un «nazi de la sopa» se sale con la suya.

Seinfeld: Temporada 8 (1/10/2021)

En la temporada 8, Elaine pierde la dignidad a través del baile, Jerry entrena a su gallo homónimo, Kramer adopta una carretera, y comienza el «verano de George».

Seinfeld: Temporada 9 (1/10/2021)

En la temporada 9 (y final), la banda celebra Féstivus, viaja a la India, recicla el set de un viejo programa de entrevistas y se mete en problemas con la ley.

On My Block: Temporada 4 (4/10/2021)

Dos años después de tomar caminos separados, Ruby, Jamal, Monse y César enfrentan nuevas amenazas y deben poner a prueba su amistad.

La venganza de las Juanas (6/10/2021)

Cinco mujeres con la misma marca de nacimiento se proponen desentrañar la verdad sobre su pasado y descubren una trágica red de mentiras hilada por un poderoso político.

Amor a primera bestia: Temporada 2 (7/10/2021)

Ha vuelto y es más bestial que nunca. Mira cómo seis nuevos solteros cambian la superficialidad por una serie de citas rápidas tan atrevidas como encantadoras.

Aun así: Temporada 1 (7/10/2021)

El gran encanto de un atractivo compañero de la escuela de arte arrastra a una chica escéptica del amor a una relación de amistad con derecho a roce.

Pretty Smart (8/10/2021)

Luego de mudarse con su vivaz hermana y tres compañeros de casa, la intelectual Chelsea descubre que la felicidad es algo que se vive y no que se estudia.

Billions: Temporada 5 (9/10/2021)

Aunque lo disimulan, Chuck y Axe están en guerra entre sí, pero con más secretos y aliados inesperados. Wendy evalúa su relación con ambos.

El amor es ciego: Brasil (6/10/2021 13/10/2021 20/10/2021)

El experimento de las citas llega a Brasil, con solteros locales que buscan el amor verdadero y se comprometen... sin conocer a la otra persona cara a cara.

Otra vida: Temporada 2 (14/10/2021)

¡Alerta máxima! Ahora que Niko y su tripulación han sido testigos del exterminio de todo un planeta, ¿habrá alguna opción de negociar con seres capaces de tal crueldad?

You: Temporada 3 (15/10/2021)

Ya casados y con un bebé, Love y Joe intentan llevar una vida normal en el acaudalado suburbio de Madre Linda. Pero es difícil deshacerse de los viejos hábitos.

Sexo, amor y Goop lab (21/10/2021)

En este reality, parejas decididas a lograr relaciones sexuales e íntimas más placenteras y profundas reciben la ayuda de Gwyneth Paltrow y un equipo de expertos.

Insiders (21/10/2021)

Un nuevo e innovador reality.

Locke & Key: Temporada 2 (22/10/2021)

La serie de misterios mágicos basada en los comics de Joe Hill y Gabriel Rodríguez regresa para una nueva temporada.

Trabajo incógnito (22/10/2021 )

En esta organización secreta, todas las teorías conspirativas son ciertas, y mantenerlas en secreto es una tarea muy difícil.

Dinastía: Temporada 4 (22/10/2021)

Una boda, un funeral, un nuevo miembro de la familia y mucho drama: eso es todo lo que está en juego para los Colby y los Carrington esta temporada.

Luis Miguel - La serie: Temporada 3 (28/10/2021)

Con la llegada de nuevos personajes, la tercera y última temporada muestra a Luis Miguel en dos líneas de tiempo, buscando impulsar su carrera en el mercado anglosajón y en la otra, enfrentándose a nuevos retos que amenazan todo lo que ha construido.

Amor (invitados especiales: matrimonio y divorcio): Temporada 2 (30/10/2021)

Los ánimos se caldean cuando las chicas descubren las infidelidades de sus esposos y enfrentan la desconfianza que envenena sus otrora felices matrimonios.

Colin en blanco y negro (29/10/2021)

Esta serie dramática de Colin Kaepernick y Ava DuVernay explora la adolescencia de Kaepernick y las experiencias que llevaron al mariscal de campo a ser activista.

El tiempo que te doy (29/10/2021)

Lina se muda, busca un nuevo trabajo y prueba nuevas experiencias en un intento por olvidar a su primer amor. Protagonizada por Nadia de Santiago y Álvaro Cervantes.

Películas

Culpable (1/10/2021)

Degradado al servicio de emergencias, un policía intenta salvar a una angustiada interlocutora durante un día desgarrador de revelaciones... y ajustes de cuentas.

Marley y yo (1/10/2021)

Una pareja de recién casados aprende incontables lecciones de vida a través de su traviesa mascota, un labrador llamado Marley.

Al diablo con las noticias (1/10/2021)

Los 70 terminaron, y el anacrónico equipo de Channel 4 tratará de no perder su estilo mientras se une al primer canal neoyorquino de noticias durante las 24 horas.

El periodista: La historia de Ron Burgundy (1/10/2021)

Un importante reportero de San Diego tiene problemas con una reportera feminista que aparece y moviliza todo el canal con sus nuevas ideas.

Regreso del todopoderoso (1/10/2021)

Dios convoca al narcisista de Evan para que construya un arca antes de una gran inundación, pero su familia lo interpreta como una crisis de la mediana edad…

Sr. y Sra. Smith (1/10/2021)

John y Jane son una pareja común y corriente en apariencia que ignora que comparte profesión: ambos son matones a sueldo.

Fuego contra fuego (1/10/2021)

En medio del enfrentamiento entre un ladrón y un detective, ambos entienden cuánto se necesitan... y que la línea que los separa es muy fina.

Rescatando al soldado Ryan (1/10/2021)

Ocho soldados arriesgan su vida en territorio alemán durante la Segunda Guerra Mundial para buscar a un soldado y regresarlo a casa.

El lado luminoso de la vida (4/10/2021)

Un hombre con trastorno bipolar se muda a casa de sus padres y establece un vínculo con una joven viuda. Juntos, encontrarán una nueva forma de sanar.

Triste San Valentín (4/10/2021)

Mientras sobreviven en su decadente matrimonio, Cindy y Dean rememoran su idilio, cuando la vida estaba llena de posibilidades y romance.

Rush: Pasión y gloria (5/10/2021)

Esta dramática representación de la intensa rivalidad entre los pilotos de carreras de los setenta Niki Lauda y James Hunt captura el contraste entre ambos.

Hay alguien en tu casa (6/10/2021)

Makani y sus amigos de la secundaria Osborne intentan identificar y detener a un asesino enmascarado que ataca a alumnos y saca a la luz sus más íntimos secretos.

Mi hermano, mi hermana (8/10/2021)

El testamento de su padre los obliga a vivir juntos, y los hermanos Nik y Tesla, y los hijos de ella, intentan solventar sus diferencias para convertirse en una familia.

Angeliena (8/10/2021)

Tras una serie de difíciles revelaciones, una singular empleada de estacionamiento decide dejarlo todo para hacer realidad su sueño: viajar por el mundo.

Venom (9/10/2021)

Tras fusionarse con un simbionte extraterrestre que le otorga superpoderes, un reportero lucha a muerte contra un científico loco.

El último maestro del aire (10/10/2021)

En un mundo asediado por la Nación del Fuego que ataca sin piedad a las Naciones del Aire, del Agua y de la Tierra—, un chico es la clave para restaurar la paz.

Distancia de rescate (13/10/2021)

Cargada de emotividad, la relación entre dos jóvenes madres una, visitante; la otra, lugareña desvela una inminente catástrofe ecológica y un colapso espiritual.

One Night in Paris (14/10/2021)

Hilarantes estrellas de stand up regresan a los escenarios más conocidos de París.

Hijos del odio (14/10/2021)

Alabama, 1960. El nieto de un líder del Ku Klux Klan cuestiona el racismo rampante y se convierte en un activista de los derechos civiles. Basada en una historia real.

La batalla olvidada (15/10/2021)

Durante la crucial batalla del estuario del Escalda en la II Guerra Mundial, las vidas de un piloto, un soldado nazi y un reacio recluta se cruzan trágicamente.

Cuatro por cuatro (15/10/2021)

Después de que su intercambio de parejas da un giro, cuatro amigos llegan a una playa remota para afrontar las repercusiones y dejar salir las verdades más profundas.

Historia de lo oculto (15/10/2021)

Un grupo de periodistas tendrá que convencer al invitado de un programa de TV a que exponga una conspiración que involucra al Gobierno con un aquelarre.

Fauces de la noche (20/10/2021)

Un joven conductor recoge a dos mujeres para una noche de fiesta. Pero, cuando descubre la verdadera naturaleza de sus pasajeras, su destino será luchar por su vida.

Calle de la Humanidad, 8 (20/10/2021)

París está en cuarentena por la pandemia, y los singulares residentes de un edificio de apartamentos deben adaptarse a su nueva vida... y a convivir con los demás.

Nadie duerme en el bosque esta noche 2 (27/10/2021)

La secuela de la película de terror de 2020 llega con nuevos personajes y situaciones escalofriantes.

Hipnótico (27/10/2021)

Jenn, que siente detenida su vida personal y profesional, acude a un misterioso hipnoterapeuta, pero termina atrapada en un juego mental con consecuencias fatales.

El ejército de los ladrones (29/10/2021)

En esta precuela de El ejército de los muertos, una misteriosa mujer acude a un empleado bancario con una propuesta audaz: robar cajas fuertes de máxima seguridad.

El origen del mundo (29/10/2021)

Cuando el corazón le deja de latir, Jean‑Louis debe encarar sus conflictos edípicos y hacerle una difícil pregunta a su madre... o, de lo contrario, morirá en tres días.

Documentales

Colonia Dignidad: Una secta alemana en Chile (1/10/2021)

Colonia Dignidad, una secta liderada por un pastor carismático refugiado de Alemania, se convierte en cómplice de la dictadura de Pinochet.

Juego sucio: Volumen 1 (6/10/2021)

El delito y los deportes se entrecruzan en una docuserie que examina controversias y escándalos mundiales, con relatos de primera mano de los involucrados.

La vocera (8/10/2021)

María de Jesús Patricio, también conocida como Marichuy, es la primera mujer indígena en postularse para la presidencia de México, con una campaña modesta pero radical.

Las películas que nos formaron: Temporada 3 (12/10/2021)

Escalofríos, gritos y conflictos detrás de escena: en esta divertida y reveladora serie documental se revelan las historias que esconden tus éxitos favoritos.

La creación de Malinche: Un documental de Nacho Cano (12/10/2021)

Acompaña el proceso creativo del nuevo musical de Nacho Cano basado en la historia de amor de la Malinche y Hernán Cortés, y la fusión de sus dos mundos.

Convergencia: Valentía ante una crisis (12/10/2021)

Mientras la pandemia de COVID‑19 profundiza vulnerabilidades en el mundo entero, héroes anónimos de todos los niveles de la sociedad ayudan a forjar un futuro mejor.

Aquí me encuentro (20/10/2021)

Después de que una prueba de ADN revela sus lazos de parentesco, tres primas adoptadas por familias estadounidenses viajan a China para buscar a sus padres biológicos.

Esos locos años veinte: Temporada 1 (22/10/2021 29/10/2021)

En esta historia ambientada en Austin, Texas, un grupo de veinteañeros experimenta el amor, la amistad y la grandiosa aventura de crecer.

Diana: El musical (1/10/2021)

La deslumbrante y devastadora vida de la princesa Diana pasa a primer plano en este musical original filmado antes de su estreno oficial en Broadway.