Ganó tres Goya y está en Netflix: la película dramática que deberías ver

Netflix sumó a su catálogo una película dramática galardonada: Mediterráneo. Se trata de un film que reconstruye la historia real de un grupo de socorristas que viajan a la isla griega de Lesbos a rescatar personas y salvar vidas, en medio de la crisis migratoria.

De qué se trata Mediterráneo, la película que deberías ver en Netflix

Basada en hechos reales y estrenada en 2015, la película sigue la historia de Óscar y Gerard, dos socorristas que viajan a la isla Lesbos, Grecia, impactados por la fotografía de un niño ahogado en las aguas del Mediterráneo. Al llegar descubren una realidad estremecedora con miles de personas arriesgan su vida cada día al cruzar el mar en precarias embarcaciones y huyendo de conflictos armados, sin asistencia de rescate.

La película sigue las historia de dos socorristas que viajan a Grecia al ver un niño migrante ahogado

Junto a otros rescatistas, los socorristas lucharán para dar apoyo a las personas casi sin recursos, en medio de contradicciones personales. La producción permite entender el miedo en los rescates, la impotencia ante la burocracia y el desgaste emocional.

Dirigida por Marcel Barrena y guionada por Danielle Schleif, la película es una gran opción para los amantes del drama, ya que los personajes evolucionan a lo largo de la película y logran pasar del llanto a la risa, dándole a la producción una sensación de verdad y realismo impactante.

La película ganó múltiples galardones, en detalle estuvo nominada a 7 premios Goya de los cuales obtuvo tres: a Mejor Fotografía, mejor Canción y mejor Diseño de producción.

¿Cómo se compone el elenco?

La película cuenta con una gran nómina de actores, entre los que se encuentran: