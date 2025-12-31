Está entre las más vistas de Netflix: la película de terror clave para ver este fin de semana

Netflix cuenta con una amplía variedad de películas de terror en su catálogo y entre las más vistas de Argentina se encuentra Drácula: Mar de Sangre, una producción ideal para disfrutar el fin de semana. El film trae el gran clásico en una versión mejorada.

De qué se trata Drácula: Mar de Sangre, la película que es furor en Netflix

Dirigida por André Øvredal, la película es una adaptación diferente de la obra de Bram Stoker. En detalle, el film toma el capítulo “El diario de a bordo del capitán” de Drácula, que narra los trágicos acontecimientos durante abordo del banco mercante Demeter.

La película narra los trágicos acontecimientos abordo del Demeter

La historia sigue los escalofriantes sucesos en el barco que transporta una carga de 50 cajas de Carpatia a Londres. La tripulación a bordo intentará sobrevivir mientras es acechada por una presencia escalofriante.

A pesar de ser un suceso que ocurre al comienzo de la novela, la producción logra mostrar la verdadera esencia del Conde, más parecido al Nosferatu que al caballero seductor que se ha visto en otras películas.

El film logra mostrar la verdadera esencia de Drácula, un vampiro de 400 años

El ambiente gótico y el elenco de grandes actores logran posicionar a la película como una gran versión del clásico. Estrenada en 2023, el film se añadió recientemente a Netflix y encabeza el top 10 de películas más vistas en Argentina dentro de la plataforma de streaming.

¿Cómo se compone el elenco de Drácula?

El elenco de Drácula: Mar de Sangre está compuesto por grandes artistas. Entre los roles principales actúan: