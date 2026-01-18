Está entre las más vistas de Netflix: la miniserie clave para cerrar el fin de semana

Netflix sumó hace algunos días Él y Ella a su catálogo y la producción ya está entre las más vistas de la Argentina. Basada en la novela homónima de Alice Feeney, la serie logra combinar el crimen y el misterio en una historia llena de giros inesperados que te hacen estar pegado a la televisión.

De qué se trata El y Ella, la miniserie que es furor en Netflix

La serie aborda la historia de Anna Andrews (Tessa Thompson), una periodista que tenía una carrera prometedora en Atlanta hasta que, por un hecho familiar, decide aislarse durante un año de su vida familiar y profesional.

His & Hers está protagonizada por Tessa Thompson y Jon Bernthal

Andrews permanece "desaparecida" hasta que se entera de que hubo un crimen en su ciudad natal, Dahlonega, un pequeño pueblo sureño lleno de secretos. La mujer decide regresar al periodismo con una cobertura del hecho. El crimen la hará enfrentarse con el pasado, reencontrarse con su marido Jack Harper (Jon Bernthal), detective a cargo de la investigación y el padre de sus hijas.

Con solo seis capítulos, está llena de giros inesperados donde todos los personajes parecen ocultar algo. Entre viejas amistades, traiciones y amoríos ocultos, la serie logra atrapar a los televidentes en las tensiones y los secretos de la pequeña comunidad de Dahlonega.

Durante el fin de semana, la producción logró ubicarse primera entre las series más vistas en la plataforma de streaming en Argentina. Así, confirmó que fue una de las más elegidas para maratonear en Netflix.

Cómo se compone el elenco de Él y Ella

Bajo la dirección de William Oldroyd, el elenco de la miniserie incluye a grandes actores estadounidenses que logran darle profundidad a los intrigantes personajes de la historia. Entre los más destacados se encuentran: