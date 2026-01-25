Talamasca es una opción perfecta para ver en tiempos libres.

Una serie que fusiona suspenso y mitología es una opción ideal para maratonear en un fin de semana. Se trata de Talamasca: La Orden Secreta, un producto que no está en Netflix ni en plataformas: hay que conectar con lo nostálgico y verla por televisión este lunes 26 de enero a las 22 por AMC.

Esta entrega del universo Anne Rice se adentra en los secretos de la misteriosa organización encargada de vigilar el delicado equilibrio entre el mundo humano y lo sobrenatural. La producción, compuesta por seis episodios, combina intriga, suspenso y mitología en una historia que revela lo que ocurre detrás de escena en una guerra silenciosa que lleva siglos gestándose.

La trama se centra en Guy Anatole, interpretado por Nicholas Denton, un estudiante de derecho próximo a graduarse cuya vida da un giro inesperado al ser contactado por un emisario de Talamasca, una organización secreta encargada de vigilar y analizar fenómenos sobrenaturales, además de intervenir cuando la situación lo requiere. A partir de ese encuentro, el joven descubre que la agencia lo ha observado desde niño y que su destino está ligado a un universo oculto compuesto por agentes encubiertos, expedientes confidenciales y seres inmortales que coexisten en silencio con la humanidad.

A medida que se involucra cada vez más en este entramado clandestino, Guy comienza a dudar de las verdaderas intenciones de Talamasca y del precio que implica sostener un delicado equilibrio entre ambos mundos. La serie profundiza en disputas de poder, alianzas inciertas y conspiraciones internas, al tiempo que amplía el universo narrativo inspirado en la obra de Anne Rice.

La película de fantasía que tenés que ver en Netflix

Dentro de la oferta de Netflix se destaca una propuesta que combina acción y fantasía y que logró captar la atención de miles de usuarios: Cómo entrenar a tu dragón. La película, una producción estadounidense estrenada en 2025, fue realizada por Marc Platt Productions y distribuida por Universal Pictures, y volvió a posicionarse entre los títulos más vistos gracias a su despliegue visual.

El film presenta una versión en acción real de la recordada cinta animada de DreamWorks Animation lanzada en 2010, la cual estaba inspirada en la novela homónima publicada en 2003 por la escritora Cressida Cowell. Esta nueva adaptación recupera el universo fantástico original, pero lo aborda desde una estética más realista, apelando tanto a la nostalgia del público que creció con la saga animada como a la curiosidad de nuevas audiencias.