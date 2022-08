Vuelve el Festival Nueva Generación con Wos y Marilina Bertoldi, entre muchos otros

El Festival Nueva Generación se llevará a cabo el próximo 20 de noviembre en Córdoba y lo encabezarán Wos, Dillom y Marilina Bertoldi, entre muchos otros.

El Festival Nueva Generación confirmó su edición 2022 con algunos de los artistas más destacados de los últimos años. El mismo se realizará en el Estadio Mario Alberto Kempes de la ciudad de Córdoba y contará con la presencia de Wos, que viene de ganar el Gardel de Oro en los Premios Gardel, Marilina Bertoldi (quien se llevó el mismo galardón en el 2019), Dillom y muchos más.

La reciente ceremonia de los Premios Gardel demostró la calidad y el empuje que están teniendo las nuevas camadas de artistas surgidas en el país. Claro que no se trata de una novedad para buena parte del público, que acompaña a sus músicos preferidos en donde sea que toquen, con entradas agotadas en segundos en prácticamente todos los espacios en los que se presenten. En ese sentido, uno de los festivales que comenzó a darle un espacio a todos estos artistas fue el Nueva Generación.

El festival confirmó que el próximo domingo 20 de noviembre desde las 15 llevará a cabo su edición 2022 en el Estadio Mario Alberto Kempes de la ciudad de Córdoba. Las expectativas que esta noticia genera son inmensas, ya que cabe recordar que hace solo unos años se produjo uno de los cruces musicales más épicos de los últimos años ante más de 30 mil personas: Duki y Babasónicos. Por el festival ya pasaron también otros grandes artistas como Nathy Pelusso, Bizarrap, Nicki Nicole y Paulo Londra. La edición de este año tampoco tiene nada que envidiarle a las previas.

Encabezando el Nueva Generación 2022 habrá dos artistas ya consagrados no solo ante el público sino también ante la industria musical, ganadores del premio Gardel de Oro: Wos (2022) y Marilina Bertoldi (2019). Pero ellos no serán los únicos destacados del impresionante line up cordobés, sino que también estarán presentes Dillom, Ca7riel y Paco Amoroso, Conociendo Rusia, Zoe Gotusso, Nafta, Peces Raros y Lara 91K, entre muchos otros.

El esperado evento ofrece más de 10 horas de la mejor música de la nueva generación de artistas en tres escenarios diferentes y una propuesta más allá de lo estrictamente musical. Un festival que tiene como objetivo no solo darle un lugar a los nuevos músicos para los más jóvenes sino que también busca llegar a todas las generaciones.

Dónde conseguir las entradas

La primera preventa para quienes tienen Lemon Card ya se agotó y pronto estarán disponibles para todo el público en el siguiente link. Además, habrá una nueva tanda de artistas confirmados para el Festival Nueva Generación, uno de los más esperados del año.