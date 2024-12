Sukha, el álbum ecléctico de Cardellino: "Fue un desafío, tanto musical como emocional".

Con Sukha, su nuevo álbum, Cardellino nos invita a una experiencia sensorial única que fusiona música y cine, transportándonos a un universo donde los ritmos, las emociones y la espiritualidad convergen. Inspirado en el término sánscrito que significa "estado de plenitud", este trabajo representa un viaje interior del artista, quien reflexiona sobre la importancia de vivir el presente como el mejor lugar posible. A través de esta obra, Javier Cardellino demuestra una evolución artística que combina su talento musical con una búsqueda de profundidad conceptual.

¿Cómo fue el proceso de creativo de este nuevo disco?

- Estoy en un proceso más introspectivo, de búsqueda, de transmutar ciertas experiencias en algo más profundo. Eso quedó en las canciones. El nombre del disco fue una de las últimas cosas que surgió, a raíz de la canción que le da el nombre al álbum. Sukha fue una de las últimas canciones que hice para el disco. Cuando la compuse, repetía la melodía y las palabras, como suelo hacer.

¿Dirías que esa idea de tranquilidad también se refleja en el concepto visual del disco?

- Sí, totalmente. Por ejemplo, hay una escena del videoclip donde estoy a caballo en el desierto, súper tostado, simplemente viviendo el momento. Fue un desafío porque, musicalmente, soy muy ecléctico, y también emocionalmente.

Este disco te llevó su tiempo; salió dos años después del anterior. Imagino que refleja tus cambios personales en ese período, ¿no?

- Sí, claro. Hay cosas muy literales, como en Sonrisas Rotas, donde hablo de forma más cruda. Y hay otras canciones donde dejo que cada persona interprete según su experiencia. Me gusta que la música no sea siempre literal, que pueda contrastar o sorprender.

En este disco tenés colaboraciones muy interesantes, como con Elsa y Elmar y Mike Bahía. ¿Cómo surgieron?

- Con Mike Bahía ya tenía la estructura de la canción, le mostré la idea, le gustó, y grabamos. Nosotros teníamos buena onda y nos hablábamos por redes sociales. Con Elsa y Elmar fue similar; ella me invitó a cantar en un show en el Palacio de los Deportes de México, y ahí conectamos y decidimos hacer algo juntos.

Algo que me llamó la atención fue la decisión de lanzar el disco el 12 del 12 a las 12:12. ¿Tenés afinidad con la numerología?

- No especialmente, pero me pareció un lindo detalle. Es un número llamativo y representativo, y me gustó la idea.

Este año viniste varias veces a Argentina. Hiciste shows en lugares como el Coliseo y el Complejo C. ¿Te sentís cómodo acá?

- Argentina es como mi segunda casa. Ya tengo una banda fija para tocar allá y siento una conexión muy especial con el público.

¿Cómo ves la escena musical argentina? Más allá del boom del género urbano, ¿qué opinás de los artistas emergentes?

- Me encanta lo que está pasando. Hay mucha calidad. De hecho, estoy planeando un proyecto de colaboraciones con artistas del Río de la Plata.

¿Y qué sigue para vos en 2024? ¿Ya estás planeando la presentación oficial del disco?

- Estamos organizando la presentación, pero aún no puedo dar muchos detalles. Lo que puedo decir es que va a ser algo especial, y estoy trabajando mucho en eso. Mis fanáticos se deben imaginar a lo que me estoy refiriendo. Será un gran show en Argentina.