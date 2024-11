Sorpresa en el tango por la inesperada confesión de La Gata Varela: "Casi me muero"

El relato desconocida de La Gata Varela que impactó de lleno en el tango.

Adriana "La Gata" Varela es una de las voces más reconocidas del tango en Argentina y a sus 72 años, sigue vigente en la música con algunos shows programados para el cierre de este 2024. Los amantes de este género se sorprendieron con lo que se supo de la cantante, ya que se filtró un inesperado testimonio sobre una situación ocurrida en el 2005.

El tango es sin dudas de los géneros tradicionales de la Argentina con muchos artistas referentes en la música. Una de ellas es Adriana "La Gata" Varela, quien tiene mucha historia en este género con una voz muy particular que cautivó al público apasionado por este estilo.

La Gata Varela y Cacho Castaña fueron grandes amigos y colegas en la música.

Hace poco tiempo, se filtró una historia poco conocida de la cantante que está directamente vinculada con Cacho Castaña sobre la canción La Gata Varela. "Cacho me llama por teléfono un sábado a la noche, y me dice '¿te puedo componer un tango? Es más, ya te lo compuse. Es más, te lo voy a cantar a capella'. Cuando me lo canta por teléfono, casi me muero. Era redondo, una radiografía extraordinaria", expresó la artista en una entrevista brindada años atrás junto al cantante fallecido en el 2019.

"El astrólogo que me marcó que yo tenía que cantar, un tipo súper capo que le hace cartas a gente importantísima, se asombró: ‘La vio como no la vi yo’, me dijo", agregó. Cacho, por su parte, reveló que la letra se la dictó por teléfono al hijo de La Gata Varela, quien se puso a escribirla a mano. "Mientras iba dictando la letra, me daba cuenta de que le estaba hablando al hijo... ¿Cómo le voy a decir que la madre parece una atorranta cuando canta, que parece que se deja y no se deja? Ya estaba llegando a esa parte y le avisé 'mirá nene, esto es una metáfora’. El pibe se cagó de risa ¡Qué iba a ser una metáfora!", lanzó entre risas.

Sorpresa por lo que se supo de Cacho Castaña a 5 años de su muerte: "En el CCK"

A 5 años de la muerte del polémico Cacho Castaña, el Centro Cultural Kirchner, actual Palacio Libertad, le rendirá homenaje con un concierto enfocado en su álbum Cacho de Buenos Aires, uno de los más destacados en su carrera. Los detalles sobre el recital que revisitará algunos de los éxitos del cantante como Garganta con arena.

En el marco del ciclo de conciertos Discos Esenciales, un grupo dirigido por Carlos Di Palma, junto con Elis García, Karina Barda, Eugenio Romero, Jorge Vázquez y Mario Espejo como cantantes invitados, interpretará los tangos que consagraron a Cacho Castaña como uno de los clásicos de la cultura popular: Garganta con arena, Café La Humedad, Qué tango hay que cantar y Cacho de Buenos Aires, entre otros. El ensamble está integrado por Carlos Di Palma en dirección y arreglos; Serdar Geldymuradov, Mariana Atamas, Aida Surenovna Simonian y Liliana Bao en violínes; Scott Thomas More en viola; Paula Pomeraniec en violoncello; Elizabet Morgan en piano; Guillermo Vargas Rodríguez en teclados; Martín Lozano en bajo; Daniel Cesano en batería; Eduardo Penney en guitarra; Guadalupe Planes en flauta; Daniel Kovacich en clarinete, y Santiago Polimeni en bandoneón.

La función del sábado 2 a las 20 horas se transmitirá en vivo por la radio online del centro cultural, con previa desde las 19 horas. También habrá una función el domingo 3 de noviembre a las 20 horas. Cacho Castaña murió a los 77 años, internado por una bacteria que entró a sus pulmones. El último parte médico antes de su muerte había indicado el grave estado de salud ya que sus riñones no funcionaban, estaba sedado hacia dos semanas y que cualquier movimiento que realizaba generaba que se quedara sin aire. Castaña fue músico y actor hasta el último día de su vida. Sus canciones de contenido sexista y machista fueron repudiadas por buena parte de la sociedad por incitar a la violencia como así también sus polémicas frases sobre las violaciones. El cantante grabó una quincena de discos y protagonizó más de 10 películas.