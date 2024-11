Sorpresa en el folklore de Argentina: Jorge Rojas contó qué le da "placer"

Jorge Rojas habló sobre sus sentimientos en Instagram.

Jorge Rojas es un artista del folklore argentino que siempre demostró tener una relación fluida con sus fanáticos, característica que quedó evidenciada una vez más en un reciente posteo de redes. En su publicación, el músico abrió su corazón ante sus fans y reveló la verdad sobre cómo se sintió en una reciente situación.

El intérprete de canciones como No Saber de Ti está en medio de una gira en la que ya tuvo varios encuentros con su público y hace horas hizo una confesión en sus redes sobre cómo se sintió en un reciente show. En su publicación, el músico compartió algunas imágenes que fueron tomadas durante el concierto y recibió halagos de muchos de sus fans.

"Ha sido un verdadero placer compartir esta noche con ustedes!!! Lo pasamos muy bien!!! Gracias Bariloche!!! Ojalá volvamos a vernos!", reza el texto escrito por Rojas en el pie de foto de su posteo. Al mismo tiempo, muchos de sus seguidores le dedicaron mensajes como: "Hermosa noche nos regalaste cantor muchas gracias. Lastima que no saliste a saludarnos y a sacarte fotos con nosotros. Te perdiste la oportunidad de conocerme" y "Cada día me impresiona más tus shows. Bombonazo".

