Soledad Pastorutti recordó una anécdota con el hijo de Atahualpa Yupanqui.

Soledad Pastorutti aludió en una reciente entrevista a un momento que vivió junto al hijo de Atahualpa Yupanqui en sus comienzos como artista. La arequitense recordó el momento en que se dirigió hacia la plaza Próspero Molina de Cosquín para subirse por primera vez al escenario, show que la dio a conocer a nivel nacional a sus 15 años.

La voz de hits como Tren del Cielo y A Don Ata reveló que hace poco se encontró con "El Coya" Chavero, hijo de Atahualpa, y juntos evocaron aquel momento que vivieron en los 90. "Hace poco estuve en Cerro Colorado visitando al Coya, porque estamos haciendo un recorrido por lugares que fueron emblemáticos para mi carrera", comenzó su relato Pastorutti, en diálogo con La Voz de Interior.

"Nos pusimos a hablar de un montón de cosas y, al final de la charla, él me dice ‘ya sé dónde te vi por primera vez’ y me recordó un momento muy interesante. Cuando fuimos hacia la Próspero Molina, salimos desde la peña oficial que quedaba a dos o tres cuadras, en la plaza de la Feria de Artesanías", continuó La Sole. Y siguió: "Coya me asegura que él estuvo cuando salimos corriendo para actuar, con los músicos guitarra en la mano y el papá de Chivi (López), quien me acompañaba con el bombo".

Soledad aludió a las expectativas que tenían ella y su familia por poder subir al escenario de Cosquín, ya que el año anterior no la habían dejado por tener menos de 15 años. "Coya me recordó el entusiasmo que teníamos porque nos habían dicho ‘hoy se da’. Si bien era un sueño, estábamos un poco descreídos porque el año anterior nos habían prometido lo mismo y no nos lo permitieron", cerró.

Atahualpa Yupanqui y su hijo.

La Sole contó por qué se aguanta la emoción en vivo

"Soy llorona, eh. Pero la voz es el reflejo del alma, como dicen los maestros. Y de repente tengo claro que, si aflojo, quizás no pueda seguir cantando. Y no puedo permitírmelo, sobre todo por el público que pagó una entrada y quiere ver un espectáculo", comentó Pastorutti, en la misma nota. Y agregó: "A veces los artistas confundimos la cosa personal con el personaje".

Soledad reveló cómo maneja esas situaciones y cerró: "A mí me cuesta mucho separarlos (a la persona y al personaje), pero cuando se trata de dar lo mejor, contengo las emociones, lo que no quiere decir que esté mintiéndole a mi público. La procesión va por dentro. Trato de cumplir con lo que prometí: un buen show, una buena puesta. Pero te concedo que este Cosquín puede ser más emocional porque siento que la gente lo espera así".