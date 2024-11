SOJA convirtió a Obras en el templo del reggae

SOJA volvió a Buenos Aires y llegó de reggae Obras Sanitarias. (DF Entertainment)

SOJA regresó a Argentina e hizo vibrar a un estadio Obras colmado por los seguidores del grupo que esperaron siete años para ver al grupo de reggae estadounidense. Con algunos guiños a nuestro país y a Latinoamérica, en poco menos de dos horas, Soldiers of Jah Army reafirmó por qué lograron revitalizar al género a principios de los 2000 y convertirse en referentes mundiales.

En su séptima visita a Buenos Aires, la primera tras la pandemia, la banda liderada por Jacob Hemphill tocó en vivo por primera vez en nuestro país algunos temas de su último disco, Beauty In The Silence (2021), con el que se hicieron con su primer Grammy: Mejor Álbum de Reggae. Aunque no faltaron los clásicos de sus trabajos icónicos como Strength to Survive; Strength to Survive; Amid the Noise and Haste; Born in Babylon; Get Wiser y Peace in a Time of War.

El show comenzó 21:30 con Not Done Yet y para la cuarta canción ya tenían cautivados a los espectadores, que no paraban de bailar, mover los brazos y cantar “Ole, Ole, Ole, Ole, SOJA, SOJA”, entre canción y canción. Los rostros de los presentes reflejaban la buena vibra que transmite la banda originaria de Virginia, que se valió de un sonido sin imperfecciones y visuales, con paisajes naturales con las siglas de la banda de fondo, que maridaban con la atmosfera musical.

En el quinto tema de la lista llegó el primer guiño a nuestro país, cuando Hemphill cambió la letra de “Born in babylon” por “Born in Argentina”. Luego llegó el turno del solo de batería de Ryan "Bird" Berty, que encendió al público, y un par de temas después el trompetista Hellman Escorcia cantó una parte de “Rest of my life” en español. El músico venezolano más tarde estuvo a cargo de “Que me dé sombra”, tema del compositor puertorriqueño Rafael Cepeda.

Ese no fue el único cover de la noche, pues a You don't know me engancharon el himno de Bob Marley "Three Little Birds", con el que hicieron alucinar a los miles de espectadores. La falta de diálogo con el público, nada más que algún que otro “gracias” o “amazing”, no impidió la conexión. De hecho, el cantante aprovechó cada oportunidad que tuvo para grabar con su celular a los fans argentinos. “Buenos Aires, ha pasado demasiado tiempo. La energía fue increíble, con todo mi amor, hasta la próxima…” escribió Hemphill en un posteo de Instagram tras el show.

Sobre el cierre, llegaron los hits: You and me; Here i am y She Still Loves Me. Pero antes transportaron a los espectadores por unos minutos a los carnavales de Brasil, al demostrar sus dotes para la samba. Fue justo después de tocar Everything Changes, la canción cuyo videoclip grabaron en 2013 en Río de Janeiro y contó con la colaboración del artista brasileño Falcão of O Rappa.

Tras completar la lista de 18 canciones, los 8 músicos regresaron al escenario de Obras para cerrar con Sorry. Ideal para “pedirle perdón” a los fans que los esperaron por siete años y que se fueron del estadio con ganas de volverlos a ver en vivo muy pronto.

Entradas para Nonpalidece y la presentación del disco "Hecho en Jamaica": precios, dónde comprar y cuándo es

Nonpalidece, una de las bandas de reggae más importantes de Latinoamérica, se prepara para un evento histórico: la presentación de su nuevo disco, Hecho en Jamaica, en el Movistar Arena. La cita será el próximo 24 de abril de 2025, con producción de Fenix Entertainment.

Este concierto promete ser un hito en la carrera de la banda, que celebra 28 años de trayectoria reinterpretando sus clásicos desde la cuna del reggae. Se espera que Nonpalidece ofrezca una noche cargada de emoción, música y celebración, ideal para los amantes del reggae y los fieles seguidores de la banda.

Las entradas para este imperdible show ya están a la venta y se pueden adquirir a través de la página oficial del Movistar Arena: www.movistararena.com.ar. Los precios varían según la ubicación elegida, con opciones que se adaptan a diferentes presupuestos y los mismos arrancan desde los $ 38.000.

Dado que el Movistar Arena es uno de los recintos más importantes de Buenos Aires, se recomienda adquirir las entradas con anticipación para garantizar el mejor lugar y disfrutar de una experiencia inolvidable.