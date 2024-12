Se descompensó en vivo: alarma en la música por lo que pasó con un reconocido artista argentino

El artista no pudo continuar con el show.

Uno de los artistas jóvenes más reconocidos del ambiente urbano causó impacto en estas últimas horas por lo que atravesó tras haberse presentado en un evento. El mal momento que vivió fue replicado en las redes sociales y despertó todo tipo de reacciones en el mundo de la música. "Estaba pasando una semana muy mala", revelaron.

Sin dudas que la música argentina tiene a muchos referentes en sus respectivos estilos, ya sea el rock nacional, el tango, el folklore, jazz, género urbano, entre otros. Es por eso que lo que pasó con uno de los raperos más queridos de la escena causó gran conmoción en este ambiente.

Se trata de Homer El Mero Mero, quien se presentó en el evento "Párense De Manos II" gestionado por el equipo del programa Paren La Mano de Luquitas Rodríguez, Alfre Montes de Oca, Germán Beder, Rober Galati y Joaquín Cavanna. El rapero fue uno de los artistas invitados en el espectáculo de boxeo y no pudo terminar su show.

En medio de su presentación, se percibió que Homer no podía interpretar sus canciones de manera firme, pero cuando dejó de cantar y quedó a un costado del ring, comenzaron a encenderse las alarmas. Inmediatamente lo socorrieron y se filtraron imágenes que se volvieron virales en las redes sociales y demostraron que se encontraba en un estado preocupante.

Por este motivo, el famoso streamer Martín "Coscu" Pérez Disalvo rompió el silencio en su cuenta de Twitter, ya que él estuvo en la parte de producción del evento y fue quien lo convocó. "Quiero decirles a todos que Homer estaba pasando una semana muy mala. Muchos problemas personales con su familia. Y lo invitamos a cantar dos temas, para despejarse y que disfrute. No saben lo feliz que estaba cuando le dije. De verdad me habló todo el día agradeciéndome. Me llamó ilusionado y feliz, me agradeció por la oportunidad. Y los problemas y la presión, y obviamente una adiccion con la que está luchando, no lo dejaron disfrutar como se merecía. Pido apoyo y respeto para Homer. Es un tipazo", señaló.

Sorpresa en el cuarteto por la participación de Q ’Lokura en un hit de la cumbia

El grupo musical Q´ Lokura extendió su amplio repertorio de colaboraciones con diferentes artistas de otros géneros musicales y el cuarteto se sorprendió por una reversión de la mano de la cumbia cheta. El Chino Herrera se juntó con Bauti Mascia, Meri Deal, The La Planta y Marama para volver a traer uno de los hits que marcaron el verano del 2016.

De esa manera, se suma a la lista de artistas del tunga tunga que le meten el ritmo cordobés a otros géneros. Los casos de Olivia Wald, Camilú, Yami Safdie y Valentina Olguin, entre otros, fueron algunas de las apuestas de la banda que lograron cumplir con este objetivo. De cara a la temporada, el Chino Herrera se sumó a un gran grupo de cantantes de cumbia y revivieron “Hasta la luna”, un clásico que fue uno de los hits del verano de hace ocho años.

Cabe señalar que la canción original cuenta con 57 millones de reproducciones, pertenece a Meri Deal y Bauti Mascia quienes en su momento formaban el grupo Toco para vos. Además de los artistas anteriormente mencionados, a esta reversión se le suman Marama, The la planta y el cantante de Q´ Lokura quien aportó una pizca de cuarteto.

Este nuevo material musical se da en el marco de volver a instalar la "cumbia cheta" como tendencia para el verano 2025. En el video de presentación, Bauti se encuentra leyendo mensajes de usuarios pidiendo por la vuelta de este género, a lo que asegura tener la solución. Mientras tanto, los artistas cuarteteros cierran un 2024 de crecimiento, con grandes colaboraciones que llegaron a ser tendencia nacional.