Santi Muk, sobre su show en Niceto: "En vivo todo se vale"

El joven se presentará en Niceto Club después de haber hecho una gira por Europa en el 2022.

Santi Muk es un productor, multiinstrumentista y cantautor argentino con una carrera en ascenso dentro del movimiento indie nacional. El joven de 23 años dialogó con El Destape sobre su vínculo con la música, sus expectativas por su show en Niceto Club en 27 de mayo y el panorama indie actual.

Desde los inicios con su proyecto, Muk se vinculó con diferentes estilos musicales entre los que se destacaron el R&B y el pop. Santi saca provecho de sus dotes en la ejecución de instrumentos en sus recitales y fusiona ambas facetas: la de multiintrumentista y la de cantante.

¿Cómo empezó tu vínculo con la música? ¿Fue en la infancia? ¿Qué música te gustaba?

- Empezó de muy chico, acompañado de folklore, entre bombos y guitarras. Aunque siempre me gustó de todo.

¿Cómo fue el proceso de convertirte en un músico profesional?

- Lento. Aunque cada vez veo que mi carrera es mi profesión, no me considero “profesional”. Intento seguir disfrutando y haciendo música con la misma inocencia que lo hacia de chico. Creo que ahí está la esencia.

¿Te costó encontrar tu estilo? ¿Sentís que ya lo encontraste?

- Siento que eso se va renovando constantemente. Mi “estilo” va a ir siempre acompañado de quien soy y quien quiero ser. Trato de ser fiel a lo que siento e ir jugando con la música.

¿Cómo ves al panorama de musiques independientes hoy? ¿El público está más abierto a ese tipo de música?

- Justo ayer estaba tomando un café en Tucumán y me sorprendió que en el lugar estaban pasando música indie. Creo que estamos en un momento increíble para hacer música. Nunca fue tan accesible grabar y compartir las canciones como hoy. El público siempre está muy abierto a quien lo interpele o lo haga sentir.

¿Cómo viviste el crecimiento de tu público? Dado que tenés millones de reproducciones en las plataformas

- Por un lado, con mucha satisfacción de sentir que definitivamente puedo ir logrando lo que me proponga. Y por otro lado vértigo de que definitivamente puedo ir logrando lo que me proponga, lo que hace que constantemente me este replanteando qué quiero y hacia dónde quiero ir.

¿Qué se puede adelantar del show en Niceto?

- Que estoy trabajando y ensayando como nunca para poder dar lo mejor de mi repertorio. Van a ver invitados, versiones nuevas de música vieja y una puesta en escena hermosa.

¿Qué significa para vos tocar en vivo?

- Conectar, jugar, libertad. Cuando toco en vivo todo se vale, dejo mis miedos e inseguridades para divertirme con quien tenga ganas de compartir, y hacerlo a través de la música me parece fascinante.

Santi Muk en Niceto Club

Fecha: 27 de mayo a las 20 hs

Dirección: Niceto Vega 5510, CABA