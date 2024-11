Salió a la luz lo que pocos imaginaban de Raúl Lavié en el mundo del tango: "Por primera vez"

Raúl Lavié continúa vigente en el mundo del tango a sus 87 años.

Raúl Lavié es uno de los exponentes del tango en Argentina por su aporte a la música en nada menos que 72 años de carrera. En las últimas horas, salió a la luz una noticia inesperada a través de las redes sociales que no solo sorprendió a sus fanáticos, sino al ambiente de la cultura en general.

Sin dudas que el tango es uno de los géneros tradicionales de la Argentina y tiene a un sinfín de referentes que marcaron historia en su época y continúan vigentes en la actualidad, como es el caso de Raúl Lavié. Es por eso que lo se se supo del experimentado cantante de 87 años causó todo tipo de reacciones en el ambiente.

"Por primera vez un homenaje a Astor Piazzolla en la voz de Raúl Lavié llega al Palacio Paz. Un encuentro donde el lujo y el arte te sorprenderán en todo momento", subraya el posteo de una productora de eventos de tango. Es que Lavié se va a presentar en este lugar para hacer un evento sinigual en homenaje a uno de los precursores del tango en el país como lo es Piazzolla.

"Recorreremos salones de este hermoso palacio y en el Gran Salón de Honor, Raúl Lavié acompañado por bandoneón, violín, contrabajo y piano, interpretará un repertorio único que disfrutarás de principio a fin", sumaron respecto a los pormenores del show que contará con la presencia de bailarines subcampeones y finalistas Mundial de Tango y una copa de cortesía para el público que asista.

La colaboración de Ástor Piazzolla con Carlos Gardel que asombra al tango: “Jamás”

El tango argentino tiene uno de los momentos más importantes de su historia con el cruce de Ástor Piazzolla y Carlos Gardel en la ciudad de Nueva York, durante la década de 1930. Como muchos eventos de esa magnitud, ambos maestros se encontraron de forma casi casual y formaron un vínculo muy especial en poco tiempo. “El Zorzal” estaba filmando sus películas con Paramount Pictures y descubrió a un adolescente, de trece años, que ya mostraba su talento con el bandoneón.

Según los relatos de historiadores tangueros, el pibe Ástor fue enviado por el padre con una escultura para obsequiársela al famoso cantante argentino que visitaba la ciudad. Cuando llegó al lugar donde se hospedaba Carlos Gardel, descubrió que el departamento estaba cerrado y los inquilinos, el cantor y el letrista Alfredo Le Pera, estaban durmiendo. Sin dudar, Piazzolla se metió por una ventana, tras escalar una escalera de emergencia, para cumplir con la misión que le dio el papá.

El destacado músico Piazzolla nació el 11 de marzo de 1921 en Mar del Plata, Argentina, pero su familia, de origen italiano, se mudó a Nueva York cuando el compositor tenía apenas tres años. En esa ciudad cosmopolita comenzó su formación musical y donde su destino se entrelazó con el del célebre Gardel. El pequeño Ástor mostró su afición por la música muy temprano y a los ocho años comenzó a estudiar el bandoneón, guiado por su padre, Vicente "Nonino" Piazzolla, quien era escultor.

Como lo manifestó años después, la relación que forjó con Gardel marcó un antes y un después en la vida de Piazolla. A pesar de las primeras reticencias del muchacho hacia el tango tradicional, Gardel supo ver su talento excepcional y una pasión innata por la música. Este primer acercamiento significó un momento de admiración hacia el cantor, si no también un punto de inflexión en su carrera musical. “Vas a ser algo grande pibe, te lo digo yo, pero al tango lo tocás como un gallego”, vaticinó Gardel y Piazzolla le respondió: “El tango todavía no lo entiendo”. A lo que el cantante le contestó: “Cuando lo entiendas no lo vas a dejar”. La profecía resonaría décadas más tarde, cuando el bandoneonista revolucionó el género tradicional con su innovadora fusión de tango y elementos del jazz y la música clásica.