Sael, el reggaetonero promesa de Argentina: "Empecé a hacer música con la compu de Conectar Igualdad"

El joven de 23 años de San Luis no para de crecer. En su corta carrera sacó un remix con Duki y firmó con el sello de Sky Rompiendo, productor de J Balvin. Conocé su historia.

Sael se define como un pibe soñador. Comenzó investigando sobre producción musical en YouTube y grabando sus canciones en la computadora que le otorgó el Gobierno gracias al Programa Conectar Igualdad. Hoy sus canciones superan el millón de vistas en pocos días.

Aunque en un principio su familia no apoyaba su sueño de ser músico, el joven de San Luis nunca se puso freno y hoy se codea con artistas que admira desde que es niño. Con sus 23 años, y en lo que podemos describir como su etapa inicial en la música, logró grabar un remix de un tema propio con Duki (Me enseñaste Remix) y firmó con el sello de Sky Rompiendo, productor de J Balvin, Karol G, Maluma y muchos grandes artistas conocidos mundialmente. Parece que, poco a poco, sus sueños se van cumpliendo.

"Un día llegué y dije 'pa, no quiero estudiar más, quiero cantar reggaetón' y casi me corren de mi casa", reveló a El Destape y contó que, en un principio, no contaba con los recursos económicos para poder dedicarse a su sueño. "Empecé a hacer música con la computadora que te dan en el secundario, la Conectar Igualdad y grababa mis temas con el micrófono que está al lado de la cámara. Recién el año pasado cuando firmé con Sky me obsequió herramientas y ahí pude tener mis cosas", admitió Sael a este medio.

El día que le mandó un mensaje a J Balvin y cómo surgió su remix con Duki

Convencido de su talento, Sael decidió enviarle un mensaje un Whatsapp, de la nada, a J Balvin. "No estaba pasando nada con mi música en esa época y dije: tengo el numero de J Balvin, ¿Qué pasa si le mando mis temas? Me irá a bloquear como mucho. Me arriesgué, seleccioné 5 o 6 temas y se los mandé", contó a El Destape. "Me gusta, ¿Quién es?", fue la respuesta del reggaetonero colombiano. A partir de ese día, su vida cambiaría: "Lo conocí personalmente en Medellín, entablamos una amistad muy linda y empezó a apoyarme, a compartir mis temas y mi vida cambió".

Las anécdotas continúan. Un día, Sael se despertó con el celular que explotaba de mensajes. Todo por culpa de este twit:

Duki, un ícono indiscutible del trap en Argentina, había recomendado su canción públicamente y sin conocerlo. Rápidamente, Sael le habló y le propuso hacer el remix que se volvió realidad y hoy supera las 4 millones de vistas en YouTube.

Quién es Sael, el reggaetonero promesa de Argentina

Sael es Santiago Elías Mercado Gómez. Nació en 1998 en la ciudad de Villa Mercedes, en la provincia de San Luis. "Sael es un pibe de 23 años muy soñador, que quería dar la nota siempre. Considero que soy una persona muy ansiosa, que cuando se propone algo va por eso. Me propuse vivir de la música y gracias a Dios hoy es mi trabajo y estamos disfrutando todo eso", se autodescribió en diálogo con El Destape.

Sael en El Destape

Los comienzos de Sael en la música

-Todo surge de la curiosidad... ¿recordás cómo fue tu primer acercamiento con la música?

-Con la música fue culpa de mi abuela. Mi familia me quería matar en un momento me decía "deja de hacer ruido, de cantar, de golpear cosas". Mi abuela fue la primera persona que me regaló una guitarra de juguete. Pero mi acercamiento fue desde muy pequeño y me gustaba mucho. Me acuerdo de que mis compañeritos del colegio agarraban el hombre araña y yo agarraba el saxo. A los 13 empecé a tener la curiosidad de saber cómo se hacían las instrumentales del reggaetón y ahí empecé a meter mano y producir con FL Studio, que es un programa que utilizo actualmente. Después empecé a componer y me anime a sacar mis primeros temas.

-¿Siempre desde el reggaetón o pasaste por otros géneros?

-Si, o sea, tengo una cumbia, he hecho merengues, bachata, electrónica. Siempre con la curiosidad de saber cuál es mi estilo pero creo que lo encontré con el reggaetón y me siento muy cómodo haciendo este género. Siempre veía las entrevistas de Tainy y estar trabajando codo a codo con Sky Rompiendo, productor de J Balvin, para mi es un sueño.

-¿Qué artistas consideras referentes del reggaetón?

-J Balvin, Nicky Jam, Daddy Yankee, Hector "El Father", Tego Calderon. Todos hicieron historia con el reggaetón y vamos a intentar hacer una cuarta parte de eso.

-¿Sentís que es un momento en el que en la escena argentina hay más support que competencia?

-La escena cambio un poco. Cuando empezó esto del trap antes era un poquito más competitivo, así sea de manera sana, pero hoy en día con el reggaetón siento que todos están colaborando con todos y todos recomiendan a todos. Los de la casa, por ejemplo, Rusherking, Emilia Mernes, María Becerra, Tiago Pzk, FMK, todos sacan temas con todos. Me tiran buena onda y espero tener la oportunidad de colaborar con ellos.

-¿Con quién de la escena te gustaría un feat próximamente?

- Con Tiago PZK me encantaría hacer un tema o con María Becerra.