Para quienes no sabían, el cantante Robbie Williams y su esposa Ayda Field, tienen un podcast "Postcards from the edge" (Postales desde el límite) donde relatan vivencias y entretienen a sus seguidores. En el capítulo más reciente, recordaron cuando amenazaron con decapitarlos durante un viaje humanitario a Haití, en 2010.

"Íbamos a ayudar y nos amenazaron con decapitarme en Haití. Cuando nos amenazaron pensé: ¿deberíamos ir a la otra calle entonces", arrancó Williams, quien iba como enviado de Unicef. El cantante relató la oscura anécdota entre risas, si bien al momento de la situación confesó haberse asustado.

"Yo estaba contigo, también me amenazaron con decapitarme", agregó su esposa, mientras conversaban con Scott Mills y Chris Stark, invitados al programa dedicado a las experiencias peligrosas que vivieron en sus viajes.

La pareja realizó una acción benéfica en Haití al poco tiempo de que la isla fuese destrozada por un terremoto 7.0. En este contexto, Williams fue el enviado de la ONG y lideró una campaña de recolección de fondos para ayudar a los niños de la región.