Quién es la novia de Gastón Sardelli de Airbag: así es Lucía Franzé

En un universo en el que la fama suele arrastrar a las parejas al centro de la escena, Gastón Sardelli optó por otro camino. El bajista de Airbag, banda clave del rock argentino de las últimas dos décadas, mantiene desde hace años una relación sólida y reservada con Lucía Franzé, una artista que construyó su identidad lejos del show business tradicional.

Si bien su nombre empezó a circular con más fuerza por su vínculo con el músico, Lucía —o Lulens, como se la conoce en Instagram— tiene una trayectoria propia marcada por decisiones profundas: dejar una carrera corporativa, apostar por el arte y reinventarse profesionalmente hasta convertir su pasión en forma de vida.

Lucía Franzé: de la arquitectura al arte en la piel

Ella descubrió su fascinación por los tatuajes a los 16 años, durante un verano en el que su madre le permitió gastar sus ahorros en un brazalete de tinta. Sin embargo, el camino hacia el tatuaje profesional fue largo. Se recibió de arquitecta, trabajó en un banco y llevó durante años una vida de oficina mientras exploraba el arte corporal de manera paralela.

Casi sin proponérselo, comenzó tatuando a su entorno más cercano: su madre, amigos y conocidos. Subía esos primeros trabajos a Instagram y, con el tiempo, los pedidos empezaron a multiplicarse. La decisión no fue inmediata, pero sí definitiva: dejó su empleo corporativo y se dedicó a tatuar full time. “Los tatuajes me daban más satisfacción y libertad”, resumió sobre el salto que cambió su vida.

Lulens, la tatuadora que se hizo un nombre propio

Bajo el nombre artístico Lulens, Lucía construyó una comunidad sólida en redes y se ganó el respeto dentro del circuito del tatuaje. Abrió su propio local junto a su hermana Pilar y se consolidó como una artista reconocida, al punto de convertirse también en imagen de Reebok, una señal del cruce entre arte, estética y cultura urbana.

Paradójicamente, parte de su popularidad llegó de la mano de René, su gato Ragdoll, una celebridad inesperada de Instagram. Pero detrás de ese costado lúdico hay una historia de disciplina, formación y riesgo asumido, muy en sintonía con los recorridos autogestivos que hoy marcan a toda una generación de artistas.

La historia con Gastón Sardelli: amor, familia y bajo perfil

Lucía Franzé y Gastón Sardelli están juntos desde hace más de cinco años. La pareja eligió mantener su relación lejos del ruido mediático, aunque ella suele acompañarlo en giras y shows de Airbag, banda que integra junto a sus hermanos Patricio y Guido desde hace más de 17 años.

En agosto de 2022 nació Galileo, su primer hijo, y en diciembre de 2025 anunciaron la llegada de Antonio, el segundo, a través de un posteo en redes sociales. Sin estridencias ni exclusivas, construyen una vida familiar que combina el mundo del rock con el arte independiente.