"Que hable Cacho": shock en la cumbia por el comentario que puso contra las cuerdas a Los Palmeras

Crecen las internas en Los Palmeras tras los videos del hijo de Cacho Deicas.

Los Palmeras es uno de los grupos de cumbia históricos de la música argentina y en los últimos días, se vio atravesado por el ACV que tuvo Cacho Deicas y los escandalosos videos que publicó su hijo apuntando contra Marcos Camino. En este contexto, se desató una ola de comentarios que puso contra las cuerdas a la banda surgida en 1969.

Mientras el cantante principal de Los Palmeras, Cacho Deicas, se recupera de un ACV en su casa, el grupo se encuentra marcado por distintas situaciones ajenas a sus compromisos musicales. Todo comenzó cuando Marcos Camino aseguró que su familia lo tenía incomunicado y luego Luciano Deicas, su hijo, explotó a través de las redes sociales con videos reveladores y capturas de chats que demostraron una interna impensada entre los experimentados músicos.

Es por eso que el público fiel de Los Palmeras reaccionó con todo tipo de comentarios frente a esta situación y puso contra las cuerdas no solo a la banda, sino también a la familia de Cacho Deicas. "¿La familia de Cacho está siendo su peor enemigo?"; "Cuando se meten los hijos arruinan todo, que hable Cacho"; "Queremos que Cacho esté bien y vuelva a Los Palmeras", fueron algunos de los comentarios expresados por la gente, que se mostró en contra de las peleas que surjan al margen de lo musical.

Por el momento, la familia del cantante de 72 años no soltó ningún otro detalle y por el lado de Marcos Camino, tampoco hubo respuesta. En tanto, Los Palmeras siguen con sus compromisos artísticos con la incorporación del cantante Pablo López en lugar de Cacho.

La respuesta de los fanáticos de Los Palmeras frente al escándalo.

El folklore se vio sorprendido por el relato de Mario Teruel de Los Nocheros: "La Negra me dijo"

Mario Teruel es uno de los artistas más reconocidos de país por ser uno de los integrantes de Los Nocheros, la icónica banda de folklore que está activa desde hace casi 40 años. Independientemente de sus actividades con la música, el grupo tiene su propio programa en su canal de YouTube y allí el cantante y guitarrista relató una historia que captó la atención de todos.

No hay dudas que Los Nocheros son grandes exponentes del folklore con sus canciones que marcaron un precedente en la música popular. Desde la salida de Kike Teruel, los tres referentes máximos que quedaron fueron Mario Teruel, Álvaro Teruel y Rubén Ehizaguirre con actividades que no tienen que ver precisamente con recitales y lanzamientos de canciones, sino con el programa "Nocheros en la mesa" que se publica mediante YouTube.

En uno de los últimos episodios, invitaron a las artistas de los grupos Canto del Alma, Son Ellas y a Magui Soria para charlar y realizar algunas intervenciones artísticas en la mesa que tiene al asado como plato característico. En un momento determinado, estaban dialogando sobre la ropa particular que se utiliza en el escenario y Mario Teruel tomó la palabra.

"Mirá como cambian las épocas porque Luis Walter Menú nos dijo 'cuando nosotros hemos salido, todo el mundo cantaba folklore con saco y corbata, y los salteños hemos comenzado a vestir con traje de gaucho'. Entonces todo el mundo decía 'ahí vienen los cantores'", expresó. "Ya era una competencia para ver quién era el más ridículo arriba del escenario"; acotó Rubén Ehizaguirre, mientras que Mario continuó con una anécdota que desató una ola de carcajadas. "Los changos seguían usando de colores y un día he aparecido y me he puesto de blanco. Una camisola blanca así y pantalón blanco. Y la Negra me ha dicho 'vestite de negro, parecés una heladera'", soltó sobre las distintas propuestas de vestimentas populares que existen en el folklore.