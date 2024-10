Por qué se separó One Direction: qué pasó con la exitosa banda de música.

El ex integrante de One Direction, Liam Payne, falleció el miércoles 16 de octubre tras caer desde el balcón del tercer piso del Hotel Casa Sur Palermo, en Buenos Aires. Con él se fue la ilusión de que la boy band vuelva a reunirse como las directioners esperaban. Por qué se había separado One Direction y cómo afectó eso al músico.

One Direction fue una de las bandas más exitosas y queridas del mundo, formada en 2010 durante el programa de televisión The X Factor en el Reino Unido. Harry Styles, Zayn Malik, Niall Horan, Liam Payne y Louis Tomlinson fueron elegidos para formar el grupo y la banda rápidamente ascendió a la fama con éxitos como What Makes You Beautiful, Story of My Life y Best Song Ever. Sin embargo, en 2015, la banda anunció su separación temporal, lo que dejó a millones de fanáticos sorprendidos y tristes.

Los primeros problemas llegaron a One Direction cuando Zayn Malik decidió abandonar el grupo en marzo de 2015, en medio de la gira "On the Road Again". Malik explicó que su decisión se debía a la presión y el agotamiento que sentía por la vida en la banda y el deseo de llevar una vida más normal fuera de los escenarios. A pesar de que el grupo continuó como un cuarteto tras su partida, esto no duró mucho.

Además, Zayn reveló con su partida que había tensiones entre los miembros de la banda por culpa de la fama. En 2022, el propio Zayn explicó que “obviamente, también había problemas que surgieron en nuestras amistades” y que se habían cansado de estar juntos.

Tras la salida de Zayn, los cuatro miembros lanzaron su quinto álbum de estudio, Made in the A.M., y continuaron con las presentaciones. Sin embargo, en agosto de 2015, One Direction anunció oficialmente que tomarían un "descanso" indefinido después de finalizar las actividades promocionales de ese disco. Aunque aseguraron que no se trataba de una separación definitiva, el receso se mantiene hasta el día de hoy y cada uno comenzó a impulsar sus carreras individuales: Harry Styles logró el éxito internacional en la música y en el cine, mientras que Zayn Malik, Niall Horan, Louis Tomlinson y Liam Payne lanzaron álbumes y sencillos en solitario.

Al describir aquella época, Payne lo consideró como un tiempo agotador y bastante infeliz, incluso admitió que “odiaba” su vida. “Estábamos sobrecargados de trabajo. Viví mucho tiempo como una estrella del pop que tenía miedo de la gente y que se quedaba aislada todo el tiempo. Necesitaba parar”, explicó sobre la ruptura. Además, reveló las implicancias que tuvo la fama en su salud mental. Tras la disolución de la banda estuvo deprimido y se volvió alcohólico, hasta que se dio cuenta de que necesitaba buscar ayuda. “Me desvié del camino y no entendía qué era lo que me hacía estar triste. Llegó un momento en el que supe que la bebida iba a acabar conmigo, y tenía que hacer algo al respecto”, contó en 2023, un año antes el ex integrante de 1D había pasado tiempo en una clínica de recuperación de Luisiana.