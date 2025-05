Pop, introspección y fiesta: Máze y Mora y los Metegoles comparten escenario en Matienzo.

Este sábado 10 de mayo a las 21, el Centro Cultural Matienzo (Av. Juan B Justo 2959, CABA) será escenario de una fecha muy esperada por la escena independiente: Máze + Mora y los Metegoles. Dos propuestas musicales que, desde sus respectivas estéticas, confluyen en un encuentro único donde la emoción, la lírica contemporánea y la energía en vivo serán protagonistas.

Mora y los Metegoles llegan a Matienzo tras un año intenso y fructífero. Luego de la presentación oficial de Mundo Moderno en Ciudad Cultural Konex y una gira por la Costa Atlántica, la banda sigue recorriendo escenarios porteños y del país, consolidando un sonido que mezcla el pop de guitarras con tintes de rock alternativo y guiños al indie nacional. Mundo Moderno fue señalado como uno de los discos más destacados de 2024, tanto por la crítica como por su creciente base de seguidores. Letras que retratan la ansiedad contemporánea, melodías pegadizas y una producción cuidada hacen de este material un punto de inflexión en la carrera de la banda.

En paralelo, Máze vive un momento particular: mientras prepara su próximo disco, se despide por un tiempo de los escenarios para dedicarse de lleno al proceso creativo en estudio. Esta presentación en Matienzo será una oportunidad valiosa para escuchar en vivo parte del nuevo repertorio que todavía no vio la luz. Con una propuesta más íntima, de corte introspectivo pero no menos poderosa, Máze ha sabido construir una identidad sólida dentro del circuito alternativo, con canciones que mezclan sensibilidad poética y sonoridades envolventes.

Dónde conseguir entradas para Máze y Mora y los Metegoles en Matienzo

El encuentro entre ambas propuestas genera expectativas por su contraste complementario: mientras Mora y los Metegoles ofrecen un show cargado de energía, con momentos festivos y una conexión directa con el público, Máze invoca una experiencia más contemplativa, donde el foco está puesto en la palabra y la textura sonora. La noche promete ser un recorrido por diferentes estados emocionales, una muestra de la diversidad y riqueza que caracteriza a la escena independiente porteña.

Además del componente musical, la elección de Matienzo como espacio para esta fecha no es casual. El Centro Cultural Matienzo se posicionó como un punto de referencia para la cultura emergente, ofreciendo un espacio donde artistas y público pueden encontrarse en un ambiente cálido y horizontal. Con una programación diversa y un fuerte enfoque en la autogestión, Matienzo representa un lugar ideal para este tipo de propuestas. Las entradas ya se encuentran a la venta a través de Passline.