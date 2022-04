Pink Floyd grabará material inédito tras 28 años sin temas nuevos

La banda de rock británico Pink Floyd se reunirá tras 28 años sin grabar material nuevo, en una canción de protesta que critica la invasión de Rusia a Ucrania.

La icónica banda de rock Pink Floyd vuelve a unirse tras 28 años sin grabar canciones nuevas, para hacer una canción de protesta por la invasión de Rusia a Ucrania cuyo títulos será Hey, Hey, Rise Up!.

La canción persigue la búsqueda de intentar levantar la moral del pueblo de Ucrania y pedir por un tratado de paz con Rusia. Según información de The Guardian, David Gilmour se inspiró en el músico ucraniano Andriy Khlyvnyuk de la banda BoomBox, para lograr el nuevo tema.

“Pensé: eso es bastante mágico y tal vez pueda hacer algo con esto. Tengo una gran plataforma en la que Pink Floyd ha trabajado durante todos estos años. Es realmente difícil y frustrante ver este ataque extraordinariamente loco e injusto por parte de una gran potencia contra una nación independiente, pacífica y democrática”, precisó Gilmour.

En tono reflexivo, el músico concluyó su testimonio con una sentida reflexión: “La frustración de ver eso y pensar ‘¿qué diablos puedo hacer?’ es algo insoportable”. La mala noticia es que Roger Waters no formará de la partida, en este acontecimiento musical del que millones de fans están expectantes. Cabe destacar que el último álbum de Pink Floyd fue The Division Bell, en 1994.

Pink Floyd retiró toda su discografía de las plataformas de Rusia y Bielorrusia

La banda británica Pink Floyd decidió retirar toda su discografía desde 1987, etapa en la que el liderazgo recayó sobre el guitarrista David Gilmour, de las plataformas de streaming en Rusia y Bielorrusia. La decisión abarca también a los trabajos solistas del guitarrista, pero no incluye a los discos del grupo anteriores a 1987, cuando el cuarteto incluía a Roger Waters, etapa que concentra sus producciones más reconocidas, como The Wall, The Dark Side of The Moon y Wish You Were Here, entre otras.

"Hacemos esto para unirnos al mundo en la condena enérgica de la invasión de Ucrania. Para acompañar al mundo en la fuerte condena", informó el grupo a través de un comunicado. Ya a principios de marzo, Gilmour había escrito en redes sociales un repudio a Rusia y un pedido de apoyo para Ucrania.

"Soldados rusos, por favor, dejen de matar a sus hermanos. No habrá ganadores en esta guerra. Mi nuera es ucraniana y mis nietas quieren visitar y conocer su hermoso país. Detengan esto antes de que todo sea destruido. Putin debe irse", manifestó el músico.