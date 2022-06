Machina Gun Kelly, próximo a estrenar disco

El músico de punk rock sacó una nueva canción y estrenará su álbum No. 1 el 24 de junio.

Machine Gun Kelly estrenó su canción More Than Life.

Recién salido de su último álbum No. 1, Machine Gun Kelly anuncia el lanzamiento de su nueva canción, More than life, el viernes 10 de junio a través de Bad Boy/Interscope Records. La pista crujiente presenta a un prodigio del pop en ascenso y exhibe el don de MGK para transmitir un dolor apasionado mientras sopesa sus temores de vulnerabilidad con la aceptación del amor recién descubierto en la letra. La nueva pista abrasadora aparecerá como la única canción nueva en la edición de vinilo del álbum número 1 de MGK, que llegará el 24 de junio.

Además del anuncio de la nueva canción y el vinilo, “mainstream sellout” llega a un momento masivo cuando MGK comienza la gira homónima del álbum esta semana en Austin. La gira por los EE. UU. abarca 41 fechas desde junio hasta agosto e incluye la participación como headliner de MGK en el festival Lollapalooza 2022. Después de ese período de verano, se dirigirá a Europa para realizar 15 paradas en septiembre y octubre. Los artistas invitados incluyen una alineación con Avril Lavigne, Travis Barker, WILLOW, blackbear, Trippie Redd, iann dior y más rotando a lo largo de la gira. Las entradas están a la venta ahora.

Tras su lanzamiento en marzo, “mainstream sellout” se convirtió en el segundo álbum No. 1 consecutivo de MGK en el Billboard 200, el primer No. 1 de rock desde AC/DC en 2020 y comenzó con la mayor semana de debut para un álbum de rock desde Paul McCartney hace un año. El álbum, que NME declaró que “seguirá hablándole a los millones que ven a Machine Gun Kelly como el salvador del punk rock”, también encabezó las listas musicales de todo el mundo, incluso en el Reino Unido y Australia. “Mainstream sellout” contenía varios éxitos de Billboard Hot 100 con artistas como WILLOW (emo girl), Lil Wayne (ay!), Blackbear (make up sex) y Bring Me the Horizon (maybe). El álbum también incluye Twin Flame, el emotivo tema que MGK interpretó y dedicó a su familia en los Billboard Music Awards en mayo en uno de los momentos más destacados de la noche.

Más allá de las victorias musicales, los fanáticos también pueden ver a MGK en su nueva película de comedia para fumetas, Good Mourning, disponible on-demand y en cines selectos. La película, que NME elogió por "brindar entretenimiento puro y tonto, llenando perfectamente el vacío de comedia dejado por personajes como Seth Rogan y Jonah Hill", presenta apariciones de un mar de estrellas, incluidas Megan Fox, Becky G, Dove Cameron, Zach Villa, Boo Johnson, Pete Davidson y Whitney Cummings.